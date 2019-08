Hamburg. Das Wachstum der Containerschiffe vollzog sich innerhalb weniger Jahre: Erst konnten sie 14.000, dann 16.000, später 19.000 Standardcontainer (TEU) transportieren. Inzwischen fahren Containerfrachter mit bis zu 22.000 Boxen über die Weltmeere. In der kommenden Woche wird sogar ein Schiff mit einer Ladekapazität von 23.000 TEU in Hamburg erwartet.

Für die Häfen bedeutet das Wachstum eine besondere Belastung, weil sie für die Riesenpötte ihre Kaikapazitäten massiv ausbauen müssen. Wurden früher Stückgutfrachter an die Fahrtgebiete und die Häfen angepasst, die sie anliefen, geben heute die Reedereien den Ton an, und die Häfen müssen den wachsenden Schiffsgrößen angepasst werden. Doch Hamburg will bei diesem „Größenwahn“ nun nicht mehr mitmachen.

Senator Westhagemann macht Druck

Hatte sich der Senat der Debatte bisher immer entzogen und auf die Kompetenzen des Bundes verwiesen, macht Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) nun Front gegen die Gigantomanie. „Jetzt sollte mit dem Größenwachstum Schluss sein“, sagte er dem Abendblatt. „Alle Reedereien, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mich in dieser Auffassung bestätigt.“ Denn auch die Reedereien würden inzwischen feststellen, dass es nicht wirtschaftlicher sei noch größere Schiffe zu bauen. „Die Beladungs- und Entladungszeiten der großen Schiffe verlängern sich so, dass die Liegezeit in den Häfen ausgedehnt wird, was höhere Kosten produziert“, sagte Westhagemann.

Verkehrssenator Michael Westhagemann macht Front gegen die Gigantomanie.

Anfang August hatte der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunther Bonz, die Debatte angestoßen. Er forderte eine Richtlinie der EU, die es Schiffen, die größer sind als die derzeit fahrende Flotte, verbietet soll, europäische Häfen anzulaufen. Bonz warnte davor, dass es bei asiatischen Werften Pläne für den Bau einer neuen Schiffsgeneration gebe mit einer Kapazität von 30.000 TEU. Um diese Schiffe abfertigen zu können, wären riesige Investitionen von Seiten der Hafenstädte notwendig. „Wir müssen womöglich zweigleisig fahren und einerseits die EU einschalten, damit diese sich schützend vor ihre Häfen stellt, und andererseits mit den Werften reden“, so Westhagemann. Einen Alleingang Hamburgs werde es nicht geben. Er werde das Thema aber auf die Tagesordnung der nächsten Konferenz der Wirtschaftsminister der Küstenländer setzen lassen.

Europaweites verbot für noch größere Schiffe

Eine Möglichkeit wäre ein europaweites Verbot für noch größere Containerschiffe durch eine Änderung des Kartellrechts. Die so genannte „Gruppenfreistellungsverordnung“ erlaubt es den Containerreedereien, Allianzen zu bilden, um ihre Fahrpläne und Ladungskapazitäten aufeinander abzustimmen. Diese Genehmigung läuft im März des kommenden Jahres aus.

„Ich will von der Bundesebene aus eine Initiative starten, um eine gemeinsame europäische Begrenzung der Schiffsgrößen zu erzielen“, verspricht der Hamburger Bundestagsabgeordnete und Beauftragte der Unionsfraktion für die maritime Wirtschaft, Rüdiger Kruse. Normalerweise setze die Infrastruktur die Maßstäbe für die Fahrzeuge. „Mercedes hat mal eine S-Klasse gebaut, die für den Autoreisezug zu breit war. Die Deutsche Bahn hat daraufhin nicht die Spurweite geändert.“ Deshalb dürften sich die Häfen nicht länger von den Reedereien unter Zugzwang setzen lassen.

USA als Vorbild

Ganz klar für eine Abschaffung der Gruppenfreistellungsverordnung plädiert die Linke in der Bürgerschaft. Sie bereitet einen entsprechenden Antrag vor. „Die Hamburg Port Authority hat in einer Stellungnahme festgestellt, dass die Möglichkeit zur Bildung von Allianzen den Trend zu deutlich größeren Schiffen unterstützt hat“, sagte der Hafenexperte der Linksfraktion, Norbert Hackbusch. „Diese Ansicht sollte sich der Senat zu eigen machen und jetzt endlich aktiv werden.“ Schließlich hätten die USA es vorgemacht und in einem „Shipping Act“ und mit einer extra eingerichteten Behörde Erfolge bei der Größenbegrenzung von Schiffen erzielt. „Das sollte dann auch Europa gelingen“, so Hackbusch.

400 Millionen US-Dollar jährliche Kosten

Sollte Hamburg dem Trend weiter nachlaufen, dürfte es teuer werden und die Umwelt weiter belasten. Bereits jetzt ist der Aufwand, mit dem sich die Hansestadt auf die Abfertigung der derzeit fahrenden Flotte eingestellt hat, beträchtlich: Die Elbvertiefung kostet rund 800 Millionen Euro. Für 94 Millionen Euro hat die Stadt einen Drehkreis für große Schiffe im Vorhafen gebaut. Hinzu kamen etliche Millionen Euro zur Verstärkung der Kaikanten, die viel größere Containerbrücken als in der Vergangenheit tragen müssen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) berechnet die jährlichen Kosten für die Bereitstellung zusätzlicher Infrastruktur für Mega-Frachter weltweit mit 400 Millionen Dollar.

Zumal die Vorteile der immer größeren Ladekapazität abnehmen würden, wie der Hamburger Schifffahrtsprofessor Ulrich Malchow sagt. „In der Vergangenheit hat das Größenwachstum der Schiffe eine erhebliche Reduzierung der Stückkosten sowie des Treibstoffverbrauchs ermöglicht, und damit zu einem enormen Wachstum des Containerverkehrs in den Häfen beigetragen. Doch der Kostenvorteil nimmt mit zusätzlicher Schiffsgröße immer weiter ab und ist inzwischen nur noch marginal.“