Hamburg. Auf den ersten Blick ist der kleine Kasten eher unspektakulär. Ein robustes Edelstahlgehäuse, festverschlossen. Auf der Vorderseite ist eine Tastatur mit Zahlen. Wenn man die richtige Zahlenfolge kennt, öffnet sich die Box und gibt den Inhalt frei. Ein bisschen wie ein Schatzkästchen. „Wir haben eine Lösung für eine sichere Schlüsselübergabe zum Beispiel für Ferienhäuser oder Hotels gesucht“, sagt Stephan Untiedt. Gemeinsam mit Markus Schacht hat der Hamburger vor fünf Jahren den ersten Schlüsselsafe mit Online-Codes auf den Markt gebracht.

„Der Clou ist, dass das System zu jeder Zeit und an jedem Ort funktioniert “, erklären die Gründer. Anders als bei anderen Anbietern ist dort, wo der Safe hängt, weder eine Internet- noch eine Stromverbindung notwendig, um die Tresortür zu öffnen. Zwei einfache Batterien reichen. Offenbar haben sie damit eine Marktlücke geschlossen: Ihre Schlüsselsafes hängen inzwischen in Urlaubsdomizilen in Grönland, in den Schweizer Alpen oder in Südafrika – da, wo es kein sicheres Online-Netz gibt.

Das Konzept dahinter ist ziemlich speziell. Schacht und Untiedt, beide 37 Jahre alt, sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch beste Freunde aus gemeinsame Studienzeiten in Münster. Nach dem Abschluss fanden die Betriebswirte gute Jobs in Leipzig und Chemnitz. „Aber wir wollten immer ein Unternehmen gründen und ein eigenes Produkt entwickeln“, sagt Markus Schacht. Durch familiäre Beziehungen und mehrere Reisen hatte Stephan Untiedt Kontakt zu einem metallverarbeitenden Betrieb im bulgarischen Ruse geknüpft.

Parallel beschäftigte sich Schacht mit der Frage, wie sich die Schlüsselübergabe in der Ferienwohnung seiner Eltern einfach und sicher organisieren lassen könnte. „So sind wir auf die Idee gekommen, einen Safe mit temporären Codes zu bauen“, sagt er. Das hört sich einfach an. Tatsächlich steckt in den unscheinbaren Kästen eine komplexes System.

In Großbritannien fanden die Gründer einen Software-Ingenieur, der sich mit elektronischen Schlössern beschäftigte. Gemeinsam entwickelten sie den Prototyp für ihren Masunt-Schlüsselsafe. Der Markenname ist aus den ersten Buchstaben ihrer Namen abgeleitet. Das Prinzip: Die Schlüsselsafes, die über den Online-Code gesteuert werden sollen, werden einmalig in einem Webportal registriert. Daraufhin beginnt ein Algorithmus im Schloss zu rechnen – und parallel derselbe Algorithmus auf dem Webportal. Dieser generiert laufend einen Pool gültiger sechsstelliger Codes. „Der Vermieter kann unabhängig von der Zeitzone und dem Ort der Unterkunft einen Code abrufen, ihn per SMS, Mail oder Telefon an den Mieter übermitteln“, sagt Untiedt. Dort geben die Urlauber ihn in den Safe ein – und die Tür öffnet sich.

Als Partner für die Produktion holten die Hamburger die gewieften Metallbauer aus Bulgarien ins Boot. Ende 2013 kündigten beide ihre Jobs, gründeten die Resatur GmbH und legten los. 2014 war der Prototyp des Masunt-Schlüsselsafes mit Code fertig. Der Anfang war holprig. „Ohne die Unterstützung unserer Partner, die erstmals keine Kosten in Rechnung gestellt haben, hätten wir das Projekt nicht machen können“, sagt Stephan Untiedt,. Der Vertrieb läuft online. Erster Kunde war ein Privatmann aus München. Inzwischen sind die Start-up-Unternehmer auf Wachstumskurs. Knapp 10.000 Code-Tresore sind verkauft. 299 Euro kostet das Standardmodell. Angeboten wird auch eine robustere Variante mit dickeren Wänden und einer Dreipunktverriegelung für 399 Euro und ein Vierer-Set für 999 Euro.

Die Kunden sind vor allem Hotels und Ferienhausbetreiber in der ganzen Welt. Pflegedienste bestellen die Safes, um die Schlüssel von Patienten in der ambulanten Pflege sicher zu verwahren. „Wir haben auch schon an einen Club geliefert, der nur speziellen Gästen offen steht, die zudem anonym bleiben wollen“, sagt Markus Schacht und lacht. In diesem Jahr wollen die Start-up-Unternehmer die Grenze von einer Million Umsatz knacken. In den nächsten Wochen sollen zum fünfköpfigen Team in Hamburg noch zwei weitere Mitarbeiter dazukommen.

Im Partnerbetrieb in Bulgarien bauen inzwischen zehn Beschäftigte nahezu ausschließlich Spezialsafes für Masunt. „Obwohl wir rechtlich unabhängige Firmen sind, fühlen wir uns für die Entwicklung dort verantwortlich“, sagt Stephan Untiedt, der die Landessprache fließend beherrscht.

Auch das Sortiment wurde erweitert, unter anderem bieten die Hamburger auf die Kundenwünsche abgestimmte Lösungen für Schlüsseldepots in Industrie- und Handwerksbetrieben, bei Feuerwehren oder auch für Medizinschränke etwa in Krankenhäusern oder in Arztpraxen. „Wir sind Spezialisten für Metallgehäuse“, sagt Stephan Untiedt zur Entwicklung des Unternehmens. Im Hamburger Wallringtunnel hängt übrigens auch eine Edelstahlbox der Gründer. Darin ist aber kein Schlüssel, sondern ein Helligkeitsmessgerät, das die Beleuchtung in der Unterführung steuert.