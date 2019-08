Niederländer ist neuer Unilever-Chef in Hamburg

Der 53-Jährige löst Ulli Gritzuhn ab, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Von 2013 bis 2017 war Dekkers Verkaufschef von Unilever in Deutschland. In den vergangenen zwei Jahren war er als Executive Vice President für den Konzern mit Marken wie Knorr, Langnese, Dove und Coral in den skandinavischen Ländern tätig.

Neuer Unilever-Chef: "Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr Bedeutung"

„Ich übernehme die Verantwortung für Unilever DACH in einer besonders spannenden Zeit. Verbraucherinnen und Verbraucher werden immer anspruchsvoller, Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und die Digitalisierung stellt bestehende Geschäftsmodelle in Frage. Vor diesem Hintergrund muss sich Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz zukunftsfähig aufstellen. Auf diese Herausforderung freue ich mich“, sagte Dekkers laut Pressemitteilung.

Der neue DACH-Chef startete seine berufliche Karriere bei Unilever in der Forschung und Entwicklung. Nach verschiedenen Stationen im Marketing wechselte der studierte Mathematiker in den Verkauf.