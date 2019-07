Nivea, L’Oréal, Dove und Co.: "Öko-Test" untersucht Duschgel

Stuttgart.. Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat Duschgels getestet – und gerade Unilever bekam mit einigen Hausmarken ordentlich Kritik ab. Besonders „Dove Men + Care Clean“ kam nicht gut weg. Worüber sich der Pressesprecher des Riesen-Unternehmens im Gespräch mit unserer Redaktion ausreichend wunderte.

„Wir haben Öko-Test bereits im Vorfeld informiert, dass das Produkt vom Markt genommen wird, das ist auch im Test-Artikel in einer Fußnote vermerkt – trotzdem wird genau darauf fokussiert, das finden wir schon sehr irritierend“, sagt Konstantin Bark. Inzwischen sei bereits eine Formaldehyd-freie Variante in den Geschäften. „Das wird nicht erwähnt.“

Überhaupt sei der Test extrem „sensationsheischend“, so der Unilever-Sprecher – unter anderem schnitt auch das konzerneigene „Dusch das“ suboptimal ab. Das kritisierte Formaldehyd, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein, sei allgegenwärtig. Sogar in Äpfeln, da allerdings in höherer Konzentration – „und unser Produkt waschen Sie wieder ab.“

Er befürworte Produkttests und das Unternehmen sei willens, bestehende Linien konsequent zu verbessern. „Allerdings muss bei der Einschätzung der Gefahren auch etwas Vernunft mitspielen.“

Duschgels für Männer: Warum „Öko-Test“ vor einigen Produkten warnt

„Öko-Test“ hat Duschgels für Männer getestet

für Männer getestet Die Ergebnisse sind erschreckend – in nicht wenigen Produkten steckt Formaldehyd – der Stoff ist potenziell krebserregend

Zudem können bestimmte Duftstoffe auf die Fruchtbarkeit wirken – und das nicht positiv

Durchgehend gut schnitt vor allem Naturkosmetik ab

Der Konzern Unilever (Dusch Das, Axe, Dove) wirft „Öko-Test“ Sensationsheischerei vor – in Äpfeln sei mehr Formaldehyd als in ihren Duschgels

Ein besonders kritisiertes Produkt ist gar nicht mehr am Markt

Erstmals haben die Tester in einem Duschgel, dem Dove-Produkt, aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) gefunden. „Das findet sich in vielen Produkten der medizinischen Hautpflege, auch Salben – die auf der Haut bleiben.“ Auch hier gelte zudem: „Die Dosis macht das Gift.“

Genau wie Formaldehyd ist auch MOAH möglicherweise für Krebserkrankungen verantwortlich. Damit nicht genug: Laut „Öko-Tests“ enthalten einige Duschgels Stoffe, die sich negativ auf die Fruchtbarkeit der Nutzer auswirken können.

Auf Zigarettenschachteln gibt es schon lange Warnhinweise – sie können für Krebs und Impotenz sorgen. Nun offenbart die Zeitschrift „Öko-Test“: Theoretisch könnte man das wohl auch auf einige Duschgels für Männer schreiben.

Denn: Bei weitem nicht alle Produkte auf dem Markt sind unbedenklich. Dabei gehört Duschgel zu den meistgenutzten Hygieneprodukten. Und: Auch Männer verbringen viel Zeit im Bad, 38 Minuten gehen täglich für Körperpflege rauf, berichtet „Öko-Test“ aus einer Studie. 38 Minuten, die nicht immer gesundheitlich unbedenklich sind.

In nicht wenigen Produkten auf dem Markt steckt ein möglicherweise krebserregender Stoff. Formaldehyd oder entsprechende Abspalter fand das Labor der „Öko-Test“ (Ausgabe August 2019) in einer Stichprobe.

Fruchtbarkeit kann negativ beeinflusst werden

Außerdem werden 13 Produkte wegen problematischer Duftstoffe kritisiert, darunter der Stoff Lilial, der verdächtigt wird, die Fortpflanzungsfähigkeit stören zu können. Sauber, aber unfruchtbar?

Immerhin: Die Hälfte der 50 getesteten Duschgels erhielt die Endnote „sehr gut“ oder „gut“. Wer bei den Inhaltsstoffen auf Nummer sicher gehen will, dem raten die „Öko-Test“-Experten zu Naturkosmetik. Im Test schnitten diese durchgängig mit der Note „sehr gut“ ab.

„Öko-Test“ untersucht Duschgels: Naturkosmetik besonders gut bewertet

Unter den getesteten Produkte sind bekannte Namen wie Nivea, L’Oréal, Dove und Dusch Das, aber auch Naturkosmetik und Eigenmarken von Supermärkten, Discountern und Drogerien.

Wie „Öko-Test“ schreibt, haben die Tester sieben Mal im Labor Form­aldehyd/-abspalter nachgewiesen. Dabei hat nur die „Dove Men + Care Clean Comfort“-Pflegedusche ein Konservierungsmittel deklariert, das Formaldehyd freisetzen kann, das als krebsverdächtiger Gefahrstoff eingestuft wird.

Duschgels: Auf was Kunden achten sollten

Bei acht Duschgels bemängeln die Tester den Einsatz von sogenanntem Lilial, eine blumige Duftnote, die möglicherweise die Fruchtbarkeit stören kann.

Ob der bemängelte Duftstoff Lilian in dem Produkt steckt, lässt sich beim Kauf an der Liste der Inhaltsstoffe anhand der Bezeichnung Butylphenyl Methylpropional erkennen.

„Öko-Test“ hat für Konsumenten auf Grundlage des Tests vor allem zwei Ratschläge:

• In der Regel eignet sich Naturkosmetik für die Dusche, entsprechende Produkte bekamen im Test durchgängig die Note „sehr gut“

• Von dem Inhaltsstoff „Butylphenyl Methylpropional“ sollten sich Käufer abschrecken lassen, denn dabei handelt es sich um den potenziell gefährlichen Duftstoff Lilial

Folgende Produkte sind besonders gut bewertet worden:

Alverde Men 3 in 1 Duschgel Sports Nature („sehr gut“)

Annemarie Börlind For Men Vitalisierendes Duschgel („sehr gut“)

Benecos For Men Only Body Wash 3 in 1 („sehr gut“)

Bioturm Men Duschgel 2 in 1 Sensitiv („sehr gut“)

Cosnature Men 3 in 1 Dusch-Shampoo Hopfen („sehr gut“)

Farfalla Men Dusch-Shampoo 2 in 1: für Haut und Haar („sehr gut“)

Lavera Men Sensitiv Duschgel 3 in 1 („sehr gut“)

Logona Mann Shampoo & Duschgel Bio Ginkgo & Coffein („sehr gut“)

Melvita Homme Douche énergie 2 en 1 („sehr gut“)

Sante Homme 365 Body & Hair Shower Gel („sehr gut“)

Speick Men Active Duschgel („sehr gut“)

Urtekram Hair & Body Wash Men Aloe Vera Baobab („sehr gut“)

Weleda Men Aktiv-Duschgel („sehr gut“)

Ahava Men Time to Energize, Mineral Shower Gel („ungenügend“)

Balea Men Arctic Fresh Duschgel („ungenügend“)

Bruno Banani Man’s Best Hair & Body Shower („ungenügend“)

Dove Men + Care Clean Comfort Pflegedusche („ungenügend“)

Dusch Das For Men 2-in-1 Duschgel & Shampoo („ungenügend“)

Hugo Boss Bottled Shower Gel („ungenügend“)

JPS John Player Special Be Gold Hair & Body Shampoo („ungenügend“)

La Ligne Men 2 in 1 Sport Duschgel & Shampoo („ungenügend“)

L’Oréal Men Expert Hydra Energy 100 MG Taurin Duschgel („ungenügend“)

Old Spice Original Shower Gel („ungenügend“)

Palmolive Men 3 in 1 Sport Duschgel („ungenügend“)

Playboy Vip 2 in 1 Shower Gel & Shampoo („ungenügend“)

Super Dry Sport Re:vive Body+Hair Wash Magnesium Infused („ungenügend“)

