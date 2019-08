Otto Group und ECE starten erstes Gemeinschaftsprojekt

Hamburg. Es ist eine neue Allianz in der deutschen Handelslandschaft: Der Online-Händler Otto und die ECE-Gruppe, Marktführer im Bereich Shopping-Center, wollen stationären Handel und Internet-Shopping stärker vernetzen. Lokale Sortimente von Firmen können ab sofort online auf otto.de eingebunden werden. Das kündigten die Chefs der beiden Hamburger Unternehmen, die beide zum Familienimperium der Familie Otto gehören und sich erstmal in einem gemeinsamen Joint Venture engagieren, am Mittwoch an.