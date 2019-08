Beiersdorf weitet seinen Umsatz kräftig aus

„Die Ergebnisse der ersten sechs Monate zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir sehen signifikanten Fortschritt in den verschiedenen Bereichen“, so De Loecker. Der Top-Manager, der das Unternehmen seit Jahresbeginn von der Zentrale in Eimsbüttel aus lenkt, zeigte sich zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen. Der Erwerb der US-Sonnenschutzmarke Coppertone sei der „erste große Meilenstein von C.A.R.E.+, mit dem wir unsere globale Position in einem strategisch wichtigen Wachstumsfeld stärken“, sagte er.

Konzern investiert bis zu 80 Millionen Euro im Jahr zusätzlich

De Loecker hatte Beiersdorf ein Investitionsprogramm von jährlich 70 bis 80 Millionen Euro zusätzlich verordnet, mit dem Zukäufe, Digitalisierung und Internationalisierung vorangetrieben werden sollen. Dafür nimmt Beiersdorf Einbußen bei der Rendite in Kauf. Beeinflusst durch die Investitionen schrumpfte die Ebit-Umsatzrendite ohne Sondereffekte im ersten Halbjahr auf 15,4 Prozent (Vorjahr: 16,2 Prozent). Die Sonderfaktoren in Höhe von elf Millionen Euro betrafen den Coppertone-Erwerb. Die Klebstoffsparte Tesa entwickelte sich solide, der Umsatz stieg um 2,4 Prozent. Dabei wuchsen trotz Einbußen auf dem US-Markt sowohl das Industrie- wie auch das Endkundengeschäft.

Aktie legt deutlich zu

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Beiersdorf-Aktie drehte nach Anfangsverlusten ins Plus und konnte die Gewinne im Verlauf ausbauen. Am frühen Mittag gehörte das Papier mit einem Plus von 4,6 Prozent zu den Spitzenwerten im DAX. Aus Sicht von Analyst Andreas Riemann von der Commerzbank gewinnt Beiersdorf im Konsumentengeschäft Marktanteile hinzu, wenn auch auf Kosten niedrigerer Margen. Letztlich sei das Geschäft im zweiten Quartal auf den zweiten Blick nicht so schlecht ausgefallen.