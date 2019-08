Zwangspause auf der Elbe: Dammbruch stoppt rund 60 Schiffe

Hamburg. Ein an mehreren Stellen defekter Damm am Elbstauwehr bei Geesthacht hat die Schifffahrt in Norddeutschland zum Teil lahmgelegt. Etliche Schiffe müssen seit dem Wochenende auf der Elbe eine Zwangspause einlegen. Die Auswirkungen sind auch im Hamburger Hafen spürbar. Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Unglück.

Was ist genau passiert?

Am Elbstauwehr Geesthacht ist ein Damm unterspült worden und an mehreren Stellen abgerutscht und einsturzgefährdet. Der Schaden war am Freitagnachmittag bemerkt worden. Seither wird daran gearbeitet, die Löcher im Damm mit Sand und Kies zu füllen. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde durch eine Wehröffnung Wasser abgelassen. „Damit es keinen Strömungsdruck mehr auf den Damm gibt“, sagte Thilo Wachholz von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) Hannover. Im gesamten oberen Becken von Geesthacht – die Elbe aufwärts – bis Scharnebeck ist der Wasserspiegel in der Folge um etwa knapp einen halben Meter abgesenkt worden.

Wie konnte es zu dem Dammbruch kommen?

Laut Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Uelzen ist ein kleiner Wasserlauf, der Fischen den Weg flussaufwärts weisen soll über Jahre unbemerkt ausgespült worden. Dabei hat sich aus zunächst geringen Undichtigkeiten schlagartig ein massiver Dammschaden entwickelt. Die niedrigen Wasserstände der Elbe haben – wie zunächst vermutet – nicht zu dem Schaden geführt.

Was sind die Auswirkungen?

Wegen der Absenkung des Wasserspiegels im gesamten oberen Becken von Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) bis Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) um einen halben Meter musste das Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal seinen Betrieb einstellen. Ab einer Absenkung von mehr als 40 Zentimetern beziehungsweise auf unter vier Meter kann das Hebewerk nicht mehr arbeiten. Inzwischen liegen mehr als 60 Binnenschiffe auf beiden Seiten des Schleusensystems fest.

Was bedeutet das Unglück für den Hamburger Hafen?

Mit dem Stopp des Schiffshebewerks fällt der Elbe-Seiten-Kanal als wichtigste Zufahrt vom Hinterland zum Hamburger Hafen aus. Etliche Güter, die hier für den Export auf große Seeschiffe umgeladen werden sollen, kommen nicht rechtzeitig an. Bernd Schierjott, Schiffsführer des Binnenschiffs „Amazone“, liegt beispielsweise aus Magdeburg kommend auf dem Elbe-Seitenkanal in Bad Bevensen seit Freitagabend fest. „Wir transportieren 140 Container für die Börde Container Feeder (BCF) in den Hafen. Unter anderem haben wir VW-Teile an Bord, auf die dringend ein Schiff nach Übersee wartet.“ Insgesamt würden derzeit 52 Schiffe, die flussabwärts in den Hafen wollen, auf die Wiederinbetriebnahme des Schiffshebewerks warten. Er sei Nummer 31 in der Abfertigung, sobald der Betrieb wieder losgeht. „Das kann dauern“, so Schierjott. „Die HHLA erwartet mehrere Binnenschiffe, die derzeit von den Behinderungen am Elb-Stauwehr in Geesthacht und dem Schiffshebewerk Scharnebeck betroffen sind“, sagte eine Sprecherin des größten Hamburger Hafenkonzerns.

Wie wichtig ist die Binnenschifffahrt für den Hamburger Hafen?

Das Binnenschiff hat von den drei Verkehrsträgern, die den Hamburger Hafen mit dem Hinterland verbinden, nach dem Lkw und der Bahn den geringsten Ladungsanteil. Dennoch ist es für die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens von großer Bedeutung. Hamburg ist nach Duisburg der zweitgrößte Binnenschiffshafen in Deutschland. Vor allem Schwergutladung, die wegen der geringen Tragfähigkeit von Brücken nicht per Land den Hafen erreichen kann, wird regelmäßig per Binnenschiff angeliefert. Zudem wächst das Ladungsaufkommen, nach einer schwachen Phase im vergangenen Jahr wieder. Wie das Statistikamt Nord kürzlich veröffentlichte, wuchs die zwischen dem Hafen und dem Binnenland transportierte Gütermenge im ersten Quartal 2019 um 12,1 Prozent auf 2,57 Millionen Tonnen. Allein das Containeraufkommen verzeichnete mit 34.640 Boxen ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wie geht es nun weiter?

Die Beeinträchtigung der Schifffahrt durch den Dammschaden wird noch die ganze Woche anhalten. „Wir haben sofort am Wochenende damit begonnen, an den betroffenen Stellen des Damms Kies mit einer bestimmten Körnung aufzubringen“, sagte Martin Köther, Amtsleiter des Schifffahrtsamtes Uelzen. „Bei den Arbeiten haben wir festgestellt, dass eine weitere Lage an Kies notwendig ist, um den Damm zu sichern.“ Anschließend solle das neue Bauwerk mit Wasserbausteinen abgeschlossen werden. „Die Arbeiten werden bis Mitte der Woche andauern“, so Köther. Anschließend werde das Wasser wieder aufgestaut. „Das geschieht schrittweise, um sicherzustellen, dass das Bauwerk dem Druck standhält.“ Das werde noch einmal rund zwölf Stunden dauern. „Erst wenn die notwendigen vier Meter des Wasserspiegels erreicht sind, kann das Schiffshebewerk wieder seine Arbeit aufnehmen.“

Was fordert die Hafenwirtschaft?

„Die Probleme im Zusammenhang mit dem defekten Wehr in Geesthacht, schränken die Binnenschifffahrt auf der Elbe erheblich ein – dies betrifft auch die Hinterlandtransporte des Hamburger Hafens“, sagte Norman Zurke, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Hafen Hamburg (UVHH). Alle Mängel müssten schnell und konsequent beseitigt werden, nur so sei das Binnenschiff als umweltfreundlicher Verkehrsträger eine echte Alternative zum Lkw. Zudem fordert der UVHH seit Jahren eine Modernisierung des Schiffshebewerks, das nur eingeschränkt nutzbar ist.