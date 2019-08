Hamburg. In der Sommerpause tut sich auf den meisten Bühnen wenig bis gar nichts. Auch Hamburgs Theaterschiff hatte sechs Wochen lang zu. Wenn Geschäftsführer Heiko Schlesselmann (47) an diesem Sonnabend „Das Schiff“ wieder öffnet, macht er das mit einem guten Gefühl. Nicht nur, weil er mit Familie einen Kurzurlaub in der Pfalz verbrachte und weil die erste Veranstaltung, ein Benefizkonzert des Sängers Thees Uhlmann zugunsten der hamburgischen Kultur-Institution, lange ausverkauft ist.

Für das Theaterschiff ist wieder Land in Sicht. Das sah vor zwei Monaten noch anders aus: Damals hatten der gelernte Hotelkaufmann Schlesselmann und der künstlerische Leiter Michael Frowin SOS gefunkt und Hilfsmaßnahmen für die seit 44 Jahren im Nikolaifleet verankerte Bühne gestartet, darunter eine Crowdfunding-Kampagne. Das 107 Jahre alte Binnenschiff brauche dringend eine umfassende Sanierung, um den Spielbetrieb auf Dauer erhalten zu können, teilten sie mit. Zwar hatte die Hamburgische Bürgerschaft dem Theaterschiff für notwendige Maßnahmen Ende 2017 gut 312.000 Euro aus dem Sanierungsfonds 2020 bewilligt. Nach Detailprüfungen der Werften, weiteren Gutachten, zahlreichen neuen Anträgen und Gesprächen hatte sich der Sanierungsbedarf aber fast verdreifacht.

35.000 Euro kamen zusammen

Am Freitag nun endete die Crowd­funding-Aktion. Auf der Plattform startnext.com gingen in acht Wochen gut 35.000 Euro ein. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Schlesselmann. Wichtig: Weil das Funding-Ziel von 30.000 Euro erreicht wurde, kann das Geld wie vorgesehen für die Sanierung des Schiffsrumpfes eingeplant werden. Und an den Freundeskreis Das Schiff e. V. flossen Spenden und Geld für Stuhlpatenschaften in Höhe von 20.000 Euro.

Außerdem erhielt Schlesselmann dank seiner hartnäckigen Anfragen bei Hamburger Stiftungen von einer eine Zusage über 50.00o Euro. Ein weiterer Benefizabend mit dem Klavierkabarettisten Bodo Wartke am 21. Oktober ist ausverkauft; für die Benefiz-Gala am 7. Dezember in der Elbphilharmonie (u. a mit Wartke, Melanie Haupt, Anna Depenbusch, Gustav-Peter Wöhler, Dietmar Loeffler, Pigor & Eichhorn) hat der Geschäftsführer erst mal 50.000 Euro einberechnet – bis zu 90.000 sind möglich.

Schlesselmann hofft auf 80.000 Euro Nachtrag

Weil die schwimmende Bühne für Kabarett, ­Literatur und Kinder-Musicals trotz 100.000 Euro Eigenmitteln noch nicht trag- und zukunftsfähig ist, hofft Schlesselmann auf 80.000 Euro Nachtrag aus dem Sanierungsfonds. In Abstimmung mit zwei bestellten Gutachtern (einer vom Bezirk Mitte, der andere vom Theaterschiff) ist der Sanierungsbedarf von maximal 900.000 Euro auf etwa 650.000 Euro reduziert worden. Die vier Pontons des Anlegers im Nikolaifleet würden bei dieser Variante zwar mit neuen Belägen an der Oberschicht versehen, nicht aber komplett saniert.

Und bei dieser „kleinen“ Lösung könnte „Das Schiff“ von Mai bis August 2020 mit zwei Jahren Verspätung endlich in die Werft kommen. Die Flussschifferkirche im Hamburger Binnenhafen und das Imperial Theater an der Reeperbahn haben Schlesselmann für jenen Zeitraum bereits Termine für Ausweichvorstellungen angeboten. Künstlerische Solidarität, die das nötige Geld zwar nicht ersetzt, aber zusätzlich guttut.

Programm „Das Schiff“ (U Rödingsmarkt), Holzbrücke 2/Nikolaifleet, Karten für reguläre Vorstellungen ab 8.8. unter T. 69 65 05 60; www.theaterschiff.de;

Benefiz-Gala Sa 7.12. 11.00, Elbphilharmonie, Großer Saal, Karten zu 35,- bis 120,-: www.elbphilharmonie.de