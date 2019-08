Ein Schiff wird kommen – die Frage ist nur wann?

Wedel.. Eine leichte kühle Brise weht. Seicht schwappen die Wellen gegen den Ponton. „Platsch, platsch, platsch, platsch.“ Ich bleibe einen Moment stehen, ganz still und genieße den Moment. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Der Wind kühlt etwas bei der Hitze. Ich konzentriere mich auf das Geräusch der Wellen. Allein für diesen Moment hat sich die Fahrt hierher gelohnt. Ich stehe auf dem Ponton in Wedel-Schulau, schräg hinter mir thronen die Lautsprecherboxen auf dem Mast. Die Flaggen wehen leicht im Wind. Obwohl ich seit Jahren im Kreis Pinneberg, auch in und um Wedel herum unterwegs bin, an der Schiffsbegrüßungsanlage am Willkomm-Höft war ich noch nie.

Ich bin gespannt, wie sie klingt, die Begrüßung der Schiffe. Wie nah ich dem Willkomm-Höft schon häufig war, merke ich, als ich die Straße entlang fahre. Es geht durch die geöffneten Schleusen der Deichschutzanlage, dann tuckere ich langsam weiter auf der Suche nach einem Parkplatz. Im Beachclub um die Ecke bin ich immerhin schon mehrfach gewesen.

Der Ponton füllt sich mit Menschen. Ein gutes Zeichen. Vielleicht haben die auf den Plan geschaut, wann das nächste Schiff vorbeifährt. Doch ich werde enttäuscht, anstatt eines Kreuzfahrt- oder Containerschiffes kommt die Hafenfähre und legt an. Tatsächlich muss ich mich noch zwei Stunden gedulden, bis ich das erste Mal die Erkennungsmelodie der Schiffsbegrüßungsanlage hören darf. Dabei hatte ich vorher extra noch nachgelesen, dass das Willkomm-Höft täglich im Durchschnitt von mehr als 50 Schiffen passiert wird – unabhängig von Tag, Wetter oder Jahreszeit. Und zu diesen 50 Schiffen zählen nur die voll „salutfähigen“ Schiffe, also mit mehr als 1000 Grosstons auf Überseefahrt.

In Wedel der Sonne einen Besuch abstatten

Ich warte und nutze die Gelegenheit für einen Spaziergang, ein Stück die Elbe entlang Richtung Hamburg, die Kräne des Containerhafens am Horizont immer im Blick. Und dann in die andere Richtung, über die Festwiese, an Isi’s Fischimbiss vorbei und einmal um das Hafenbecken herum. Auch der Sonne statte ich einen kurzen Besuch ab. Denn an der Deichstraße/Ecke Schulauer Straße beginnt der Planetenlehrpfad. Es war der erste seiner Art in Schleswig-Holstein. Ich bleibe aber nicht lang, ich will ja das nächste Schiff nicht verpassen.

Abendblatt-Reporterin Mirjam Rüscher war erstmals am Willkomm-Höft in Wedel.

Foto: Mirjam Rüscher

Im Biergarten des Fährhauses lässt es sich im Schatten gut aushalten. Den Ponton fest im Blick, warte ich weiter auf das erste große Schiff. Ich lausche dem Gespräch am Nachbartisch. „Ich habe hier noch nie so lange darauf gewartet, dass ein Schiff vorbeifährt“, höre ich eine Frau zu ihrer Freundin sagen. „Ich wollte dir das doch so gern zeigen.“ Ich bin also nicht als Einzige ungeduldig. Der freundliche Kellner hat auch keine Antwort auf ihre Frage nach dem Schiff. Er zeigt in Richtung Kommandozentrale. „Fragen Sie den diensthabenden Kapitän“, sagt er. Wenig später kommt die Frau zurück. „Es dauert nicht mehr lang“, sagt sie zu ihrer Freundin.

Die Rechnung kommt, ich zahle. Der Parkschein ist schon abgestempelt – Gäste des Fährhauses zahlen weniger Parkgebühr für den mit einer Schranke abgesperrten Platz hinter dem Restaurant. Ich nehme meine Sachen und gehe wieder hinunter zum Ponton. Und tatsächlich, da kommt ein Frachter angeschippert. Zwischen den zahlreichen Segelbooten, die auf den Wellen zu tanzen scheinen, schiebt sich das Containerschiff hindurch. Es wirkt riesig zwischen den vielen kleinen Booten. Links und rechts von mir sammeln sich Schaulustige. Kameras und Handys werden gezückt. Alle machen sich bereit. „Hamburg wünscht Ihnen gute Reise. Bon Voyage. Kommen Sie bald wieder.“

Schon seit Juni 1952 werden die Schiffe auf der Elbe an dieser Stelle begrüßt und verabschiedet. Etwa 800.000 waren es schon – und eins davon habe ich nun mit verabschiedet. Erkennungsmelodie, Verabschiedung, Nationalhymne, alles dabei. Damit die Begrüßung und Verabschiedung möglich wurde, mussten mehr als 150 Nationalhymnen eingespielt und die Texte in der jeweiligen Landessprache aufgenommen werden.

Tipp: Vorher informieren, wann Schiffe kommen

An dem vorbeiziehenden Schiff war keine Flagge auszumachen, die Nationalhymne und die Sprache klangen irgendwie spanisch, vielleicht auch portugiesisch. Beim nächsten Frachter klingt alles vertrauter. „Holländisch!“, ruft die Frau neben mir ihrem Mann zu. Ich nicke vor mich hin, das passt. „Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen. . .“ Jetzt habe ich auch die Begrüßung gehört.

Kulinarisches, Astrologisches und Wissenswertes Im Biergarten des Schulauer Fährhauses lässt es sich gemütlich auf das nächste Schiff warten. Das Fährhaus ist täglich von 11.30 Uhr an geöffnet, im Sommer bis 22 Uhr; jeden Sonntag und Feiertag gibt es von 9.30 Uhr bis 12 Uhr Frühstücksbüfett. Von 11.30 Uhr an bis Sonnenuntergang ist auch die Kommandozentrale der Schiffsbegrüßungsanlage besetzt. Kontakt zum Kapitän gibt es auch telefonisch unter 04103/92 00 15. Alle Infos zum Fährhaus gibt es online auf www.schulauer-faehrhaus.de. 1 von 4

Die Kult-Fischbude „Isi’s Fischspezialitäten auf der Festwiese nebenan ist im Sommer von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Der Beachclub am Hakendamm, das 28 Grad, ist im Sommer bei gutem Wetter täglich von 12 Uhr ab geöffnet. Wenn Sie einen Spaziergang rund um das Hafenbecken machen, werfen Sie einen Blick hinüber in die Bucht, dann können Sie sehen, ob dort schon Betrieb ist. 2 von 4

Auf www.28grad.com finden sich weitere Infos über das Strandbad, zum Beispiel die Speisekarte. Es lohnt sich ein Blick auf die Homepage zu werfen, da dort auch auf geschlossene Veranstaltungen hingewiesen wird, so ist das 28 Grad am 15. und 16. August und am 22. und 23. August nicht für die Allgemeinheit geöffnet. 3 von 4

Der Planetenlehrpfad entlang des Deiches ist immer zugänglich. Startpunkt ist die Sonne an der Deichstraße/Ecke Schulauer Straße, dann folgt man dem Pfad Richtung Hetlingen. Weitere Infos über den Lehrpfad gibt es bei Wedel Marketing unter 04103/70 77 07. Dort gibt es auch Informationen über geführte Halbtagestouren, an denen Interessierte für 8 Euro mit eigenem Fahrrad teilnehmen können. 4 von 4

Fünf Begrüßungskapitäne wechseln sich in der Kommandozentrale ab und drücken die richtigen Knöpfe, damit die Schiffe standesgemäß begrüßt und verabschiedet werden. Was hier draußen auf dem Ponton nicht mehr zu hören ist: Die Kapitäne erzählen den Besuchern des Schulauer Fährhauses viel Wissenswertes. Das merke ich erst bei Schiff Nummer drei. Als die Begrüßungsmelodie erklingt, verlasse ich den Ponton und gehe über die Brücke zurück. Gerade rechtzeitig, um zu hören, wie der Kapitän den Besuchern von dem Containerschiff erzählt. „Die Maximalgeschwindigkeit dieses Schiffes liegt bei 24,6 Knoten. Die aktuelle Geschwindigkeit beträgt 12,2 Knoten.“

Bei „Isi’s“ ist gerade mal nicht so viel los, ich hole mir noch ein Fischbrötchen auf die Hand, dann lasse ich das Willkomm-Höft hinter mir. Ich komme auf jeden Fall wieder und dann setze ich mich in den Biergarten und will alles hören, was der Kapitän zu sagen hat. Aber nächstes Mal gucke ich vorher, wann mit dem nächsten Schiff zu rechnen ist.

Infos zu Schiffen unter www.hafen-hamburg.de oder www.hamburg.de/schiffsradar