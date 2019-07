Bäckerei Junge eröffnet Filiale an den Landungsbrücken

Sonnabend in einer Woche macht das 72. Geschäft in der Metropolregion auf. Es ist bereits die fünfte Neueröffnung in Hamburg 2019.

Tobias Schulz – hier in der Filiale an der Rothenbaumchaussee – ist Geschäftsführer der Bäckerei Junge.

Hamburg. Die Handwerker stecken noch mitten in ihrer Arbeit, aber am nächsten Sonnabend sollen bereits die Verkäuferinnen aktiv werden. Die Bäckerei Junge will ihre 72. Filiale in der Metropolregion eröffnen. Als Standort hat sich das Lübecker Unternehmen ein Hamburger Wahrzeichen ausgesucht. „Die Landungsbrücken sind Touristenmagnet und Verkehrsknotenpunkt in einem“, teilte Junge am Freitag mit. Nun gehe man dort vor Anker und eröffne zwischen den beiden alten Empfangsgebäuden ein neues Bäckerei-Café.

Der Laden ist rund 50 Quadratmeter groß und gehört damit nicht zu den großen Filialen der Traditionsfirma. Zum Vergleich: Im Januar wurde am Mühlenkamp in Winterhude ein neues Geschäft mit einem rund 230 Quadratmeter großen Gästebereich aufgemacht. Dort stehen mehr als 100 Sitzplätze zur Verfügung. Der neue Shop an den Landungsbrücken bietet innen 16 Sitzplätze, außen kommen acht weitere hinzu. Angeboten werden neben Brot, Brötchen und Kuchen auch Snacks, Getränke und Kaffeespezialitäten. Zu der Höhe des Investments schweigt das Traditionsunternehmen. Zwölf Beschäftigte sollen in dem Geschäft arbeiten. Hunderte neue Mitarbeiter in Hamburg seit 2015 Die Bäckerei Junge ist in den vergangenen Jahren stark in Hamburg gewachsen. Ende 2015 waren es 1100 Beschäftigte, drei Jahre später wurden 1540 Mitarbeiter gezählt. Das Geschäft an den Landungsbrücken ist die fünfte Neueröffnung in der Hansestadt 2019.