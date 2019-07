Nike Moon Shoe in New York für 400.000 Dollar versteigert

Sehen nicht mehr ganz taufrisch aus, kosten aber eine Menge: Die Sneaker „Moon Shoe“ von Nike wurden in New York für 400.000 Dollar versteigert.

Sotheby’s Nike-Sneaker in New York für über 400.000 Dollar versteigert

New York.. Ein Paar Nike-Sneaker ist in New York für mehr als 400.000 Dollar unter den Hammer gekommen. Der Unternehmer und Sammler Miles Nadal aus Kanada habe die Turnschuhe am Dienstag (Ortszeit) für 437.500 Dollar (etwa 390.000 Euro) ersteigert, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Das sei der höchste Preis, der jemals bei einer Auktion für ein paar Turnschuhe bezahlt worden sei.