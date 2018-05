Kaschmir aus Lemsahl – für New York, Sylt und Kitzbühel

Hamburg. Die Modenschau im Einrichtungshaus Bornhold am Alsterufer war so exklusiv, dass die Einladungen quasi unter der Hand weggingen. Mäntel, Pullis, Blazer und Hosen aus feinstem Kaschmir gab es zu bewundern und – als besonderer Clou – gleich im Anschluss zu kaufen. Und mittendrin, obwohl das eigentlich nicht ihr Ding ist: die Hamburger Modedesignerin Barbara Lohmann (65), die zwar seit jeher in ihrer Heimat arbeitet, aber keinen Laden betreibt. Dass sie ihre Prêt-à-porter-Kollektion in Hamburg zeigte, war eine absolute Ausnahme.

Ihre Kaschmir-Mode verkauft Lohmann in Geschäften in Kampen auf Sylt, Timmendorfer Strand, Berlin, München und seit ein paar Jahren in den USA – extrem erfolgreich. Seit 2011 gibt es eine Vertretung in New York, die die Mode bei Einkäufern und Messen repräsentiert. Beliefert werden rund 30 Einzelhändler in Nordamerika. Das Geschäft in Übersee bescherte Barbara Lohmann 2017 ein dickes Plus: Der Gesamtumsatz weltweit stieg um 120 Prozent.

Einzelhandel stirbt in Deutschland

"Wir wollten unbedingt da rüber, denn der deutsche Einzelhandel stirbt langsam weg", sagt Barbara Lohmann, die die Firma 1990 mit ihrem Mann Herrmann gründete, nachdem das Paar viele Jahre erfolgreich italienische Marken wie Gianni Versace und Les Copains auf dem deutschen Markt vertreten hatte.

Hermann Lohmann starb 2014. Heute führt die Designerin mit Sohn Philip (33) und Schwiegertochter Anna (32) die Firma mit 17 Mitarbeitern und Sitz in Lemsahl-Mellingstedt. "Um der Krise zu begegnen, haben wir verstärkt auf das Exportgeschäft gesetzt", sagt Philip Lohmann, der sich im Familienunternehmen seit 2009 um die geschäftliche Seite kümmert und es in die nächste Generation führt.

Amerika sei mittlerweile zum Hauptabsatzmarkt geworden und habe das Deutschland-Geschäft um fast 50 Prozent überflügelt. Dabei könnte das derzeitige politische Klima kaum schlechter sein, sollte man meinen. Doch die Gründerin entgegnet: "In den USA schätzt man die Qualität, für die Deutschland weltweit steht."

Design made in Germany

Das Design kommt aus Deutschland, das Garn wird hauptsächlich in Italien gesponnen. Barbara Lohmann arbeitet seit Jahrzehnten mit fünf italienischen Strickereien zusammen. Aus einem Arbeitsverhältnis sei mittlerweile Freundschaft geworden. "Diese Beständigkeit zahlt sich aus."

Die Kleidungsstücke seien sehr langlebig, durch den hohen Materialverbrauch aber auch hochpreisig: Ein Mantel etwa kostet rund 2000 Euro, ein Strick-Top aus Kaschmir und Seide rund 570 Euro. Für die Herstellung eines Pullovers benötigt man das Haar einer Kaschmirziege. Die Tiere leben ausschließlich in der Mongolei und in China und werden nur zweimal pro Jahr, im Frühjahr und Herbst, gekämmt. Dementsprechend rar ist das Material.

Manche Erzeuger schummeln beim Material

Nur das feinste Unterhaar der Ziege wird als echtes und reines Kaschmir bezeichnet. Ein sehr hochwertiges Produkt benötigt eine Faserlänge von 35 bis 50 Millimeter. Die Feinheit des Haares wird in Mikrometern gemessen (Faserdurchschnitt). Nur Haare mit einem Mikron zwischen 14 und 16 dienen als Rohstoff für die beste Kaschmir-Qualität. Bevor aus den wertvollen Flaumhaaren das Garn entsteht, wird der Flaum von Sand und Wollfett gereinigt. Jede Spinnerei hat dafür ihr eigenes Familienrezept. Besonders italienische Spinnereien zeichnen sich bis heute durch die Reinheit und Feinheit des zu verspinnenden Fasermaterials aus. Aber es gibt ein Problem: Der Begriff Kaschmir ist nicht geschützt; auch Produkte, die nur einen Bruchteil des Materials enthalten, dürfen als Kaschmir verkauft werden. "So viel Kaschmir, wie derzeit verkauft wird, gibt es gar nicht", sagt Anna Lohmann, die im Unternehmen für das Produktmanagement zuständig ist. "Bei den meisten sogenannten Kaschmirpullovern hat der Fabrikant höchstens mal eine Ziege gestreichelt."

In Städten wie New York finde man die Kundschaft, die das nötige Geld, aber auch die Wertschätzung für das echte Material habe. So lasse sich zum Beispiel eine Museumsführerin jede Saison von Kopf bis Fuß mit Barbara-Lohmann-Mode einkleiden. Und auch das hierzulande eher unbekannte Geschäftsmodell der Trunk Show, bei der ausgewähltem Publikum vorab ein Blick und das Vorkaufsrecht auf die kommende Kollektion gewährt wird, sei sehr beliebt. In Deutschland setzt das Unternehmen auf Kooperationen wie etwa mit dem Luxushotel Weissenhaus an der Ostsee, das die Mode in seiner Boutique anbietet.

Zu Beginn ihrer Selbstständigkeit habe es ein Geschäft im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) gegeben. "Wir waren dort allerdings die einzige Luxusmarke; das hat einfach nicht funktioniert", sagt Barbara Lohmann. Natürlich würde sie sich wieder einen Laden in ihrer Heimatstadt wünschen. "Doch die Suche nach einer alsternahen Immobilie, die nicht größer als 100 Quadratmeter ist, gestaltet sich sehr schwierig." Wer ihre Mode kaufen möchte, muss den Weg also an Ost- und Nordsee antreten – oder im Internet kaufen: www.barbaralohmann.de

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.