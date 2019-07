Rammstein 2020: Vorsicht beim Kauf von Viagogo-Tickets

Berlin. Rammstein sind ein Phäonmen - Zigtausende sehen sie in diesem Sommer auf ihrer ausgedehnten Stadiontour live - in dieser Woche etwa bei zwei Terminen in der ehemaligen Eden Arena in Prag - heute heißt sie Sinobo Stadium. Und im nächsten Sommer geht es weiter, abermals durch Europa. Einzig: Die Tickets sind für die deutschen Termine schon wieder ausverkauft. Wer Till Lindemann und Kollegen trotzdem unbedingt sehen will, hat aber doch noch Chancen.

Denn auch, wenn Rammstein ein internationales Phänomen sind - nicht in allen Städten sind schon alle Tickets verkauft. Der offizielle Ticket-Dealer Eventim bietet entsprechend noch Tickets für Coventry, Décines, Turin, Warschau,Tallinn und Aarhus. Je nachdem, wo deutsche Rammstein-Fans leben, kann es sich lohnen, aufs Ausland auszuweichen. Allerdings: Viel Auswahl gibt es auch andernorts nicht.

Derweil warnt die Band noch einmal explizit vor dem Ticket-Zweitmarkt, etwa auf Portalen wie Viagogo. Nicht nur, dass diese Wiederverkaufs-Tickets oft ein vielfaches des Originalpreises kosten. Der Wiederverkauf ist auch illegal, die Tickets sind personalisiert und manch andere Angebote ohnehin sehr dubios.

Viagogo bietet Rammstein-Tickets an - Das Wichtigste in Kürze:

Auch auf Viagogo gibt es Rammstein-Tickets - auch für das kommende Rammstein-Konzert in Frankfurt

Die Band warnt vor Abzocke und weist auf den offiziellen Verkauf hin

Womöglich gibt es bald rechtliche Schritt gegen Viagogo

Für manche Städte außerhalb Deutschland gibt es noch Restkarten über die offiziellen Wege

Auch die Karten für die neue Rammstein-Tour 2020 waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Noch bevor die Tickets überhaupt in den Verkauf gingen, konnte man sich auch auf dem Portal Viagogo eine Karte kaufen - häufig zu einem Vielfachen des eigentlichen Preises. Doch dem dubiosen Ticketanbieter könnte bald das Handwerk gelegt werden.

Auch zum Rammstein-Konzert an diesem Samstag in Frankfurt finden sich viele Ticket- Angebote im Netz. Fans sollten von solchen dubiosen Angeboten lieber die Finger lassen. Davor warnt auch die Band selbst. Zur jetzigen Tour hatte sie sogar eine Unterlassungserklärung gegen Viagogo durchsetzen lassen. Auch für die Rammstein-Tour 2020 warnt die Band davor, Tickets bei Viagogo zu bestellen.

Der Konzertveranstalter der Band machte jetzt noch einmal darauf aufmerksam, dass der autorisierte Ticketkauf ausschließlich über Eventim läuft. Fans, die bei Viagogo gekauft haben, werden nicht reingelassen. Denn: Die Tickets sind personalisiert. Auch interessant: Rammstein-Sänger Till Lindemann lässt Sean Lennon nicht rein.

Und es gibt Kontrollen: „Bei sämtlichen Konzerten finden strenge Einlasskontrollen statt. Ist ein Ticket nicht auf die Person personalisiert, die Einlass begehrt, erhält sie keinen Eintritt.“ Trotz der Warnungen finden sich weiter Tickets für Rammstein-Konzerte auf Viagogo. Ein Vorgehen der Firma, die man auch aus anderen Fällen kennt.

Das könnte jetzt Konsequenzen haben: Die britische Wettbewerbsbehörde droht, das Unternehmen zu verklagen. Grund dafür ist fehlender Verbraucherschutz bei der Transparenz der Informationen, die Viagogo auf seiner Internetseite angibt.

Nachricht vom 5. Juli 2019: An diesem Freitag startet der Eventim-Ticketverkauf für die Rammstein-Tour 2020. Wer keine Karte bekommt, sollte nicht auf dubiose Ticketanbieter wie Viagogo zurückgreifen. Schon vor dem offiziellen Verkaufsstart ab 11 Uhr auf Eventim werden dort deutlich überteuerte Tickets angeboten.

Das Problem: Wer Tickets dort kauft, hat keine Einlassgarantie. Denn erneut werden die Karten personalisiert verkauft. Die Band hatte den Verkauf zur letzten Tour mit einer Unterlassungserklärung zunächst verhindern können. Für die Rammstein-Tour 2020 gilt das offenbar nicht.

Doch davon wissen offenbar nur wenige etwas: Auf der Seite von Viagogo heißt es, dass sich Zehntausende Fans die Ticketangebote für die verschiedenen Konzerte wie etwa in Berlin oder Hamburg anschauen. Auch die Viagogo-Seite bricht immer wieder zusammen. Dazu heißt es: "Tickets für Rammstein sind sehr gefragt. Bitte warten Sie, während wir die Verfügbarkeit prüfen"

Auch in den Google-Suchanfragen taucht im Zusammenhang mit Rammstein immer wieder Viagogo auf. Offenbar fragen sich viele, ob sie der Seite trauen können. Die Antwort: Nein!

Nach einer Wartezeit müssen Fans die Anzahl der gewünschten Karten angeben. Bei einem Test unserer Redaktion, Karten für ein Konzert in Stuttgart zu kaufen, lag der Preis bei mehr als 400 Euro und damit deutlich teurer als auf Eventim.

Erste Meldung vom 27. März 2019: Rammstein hat mit einer einstweiligen Verfügung erreicht, dass keine Tickets für die Tour auf Viagogo angeboten werden sollen. Doch wer auf der Ticketplattform nach den Eintrittskarten sucht, wird schnell fündig und stößt gleich auf Angebote für Konzerte in mehreren Städten.

Hält sich Viagogo also nicht an die Unterlassungserklärung? „Eine einstweilige Verfügung kann erst durchgesetzt werden, wenn sie auch zugestellt wurde“, sagte ein Sprecher des für die Unterlassungserklärung zuständigen Landgerichts Hamburg zum Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Rammstein setzte sich gegen Viagogo durch

Da der Hauptsitz von Viagogo in der Schweiz liegt, könne es mit der Zustellung noch dauern. Erst wenn diese erfolgt ist, muss Viagogo Konsequenzen befürchten – sollten sie die Tickets weiter zum Verkauf anbieten.

Die von dem Beschluss geforderte Löschung der Google-Ad-Words scheint allerdings schon umgesetzt worden zu sein. Sie sind nicht mehr zu finden. Mit Google-Ad-Words-Anzeigen können einzelne Suchergebnisse hervorgehoben werden, damit Nutzer eher auf diese Beiträge klicken.

Rammstein-Tickets werden für ein Vielfaches des Preies auf Viagogo angeboten.

Foto: imago stock&people

In einer Antwort auf eine Anfrage unserer Redaktion verweist Viagogo auf häufig gestellte Fragen (FAQ). Darin schiebt Viagogo die Verantwortung von sich. Das Unternehmen kaufe und verkaufe keine Tickets. Es handele sich vielmehr um eine Plattform. Demzufolge lege das Unternehmen auch keine Preise für Eintrittskarten fest.

Zu den um ein Vielfaches höheren Preisen verweist Viagogo lediglich auf Marktmechanismen: „Wenn die Nachfrage hoch ist und die Tickets limitiert sind, steigen die Preise.“

Zu möglichen gefälschten Tickets äußert sich Viagogo übrigens nicht direkt. Es sei unfair und nicht rechtens, wenn Veranstalter Fans den Eintritt verweigern, die ein weiterverkaufte Karte besitzen. „Viagogo-Kunden können zuversichtlich sein, Eintritt gewährt zu bekommen“. Deshalb gebe es auf jede Karte eine Garantie, wie es weiter heißt.

Wie reagiert Rammstein?

Konkrete Aussagen, warum die Rammstein-Karten weiter auf Viagogo angeboten werden, gibt es aber nicht. Wie die Band reagiert, ist unklar. Eine Anfrage an das Management der Band blieb bislang unbeantwortet.

Das Landgericht Hamburg hatte vergangenen Donnerstag eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erlassen, teilte Rammstein mit. Viagogo darf weder Tickets für die Tour verkaufen, noch behaupten, dass es sich um gültige Eintrittskarten handele.

Auf der Internetseite von Viagogo werden Rammstein-Karten weiter angeboten.

Foto: Screenshot Viagogo

Die Band begrüße die Entscheidung des Landgerichts, heißt es weiter. Bereits seit Jahren setze sich Rammstein konsequent gegen den Weiterverkauf überteuerter und ungültiger Tickets ein.

Der Anwalt der Band wurde in einer Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Gemeinsam mit der Band freuen wir uns, dass das Landgericht Hamburg unserer Auffassung gefolgt ist und das Verbot erlassen hat.“

Und weiter: „Die Entscheidung des Gerichts ist ein Warnsignal an alle, die meinen, sie könnten massenhaft überteuerte und ungültige Rammstein-Tickets handeln und dies auch noch über die einschlägigen Suchmaschinen bewerben.“

Auch für andere Rammstein-Konzerte werden noch Tickets angeboten.

Foto: Screenshot Viagogo / Screenshot

Wie geht die Masche von Viagogo?

Viagogo bietet häufig viel zu überteuerte Tickets an – obwohl das Portal wie jetzt auch bei der Rammstein-Tour 2019 gar nicht die Verkaufslizenz besitzt. Teilweise kosteten die Eintrittskarten bis zu 1000 Euro.

Mit Anzeigen auf Google bewirbt Viagogo dann die Tickets. Die Anzeigenplätze sind schon gebucht – obwohl der dubiose Anbieter nicht mal über Karten verfügt.

Fans sollten deshalb aufpassen: Denn häufig werden auf dem Portal Tickets gehandelt, die gefälscht sind. Und spätestens bei der Einlasskontrolle zum Konzert fällt der teure Schwindel auf.

So kommen Fans jetzt noch an Tickets

Darüber hinaus weist die Band daraufhin, dass eine Weitergabe der Tickets verboten sei. Zudem sind die Tickets personalisiert. Wer kein Ticket hat, darf aber hoffen: Auf www.fansale.de könnten ab dem 1. März aufgrund von Rückgaben wieder Tickets verfügbar sein.

Die Plattform gehört zu Eventim. Auch der Ticketverkäufer weist daraufhin, dass die Weitergabe der Tickets verboten ist.

Rammstein-Tickets schnell ausverkauft

Die Tickets für die Rammstein-Tour 2019 waren exklusiv auf Eventim verkauft worden. Der Ticketverkäufer erzielte sogar einen Rekord. Noch nie waren so viele Tickets einer Band in so kurzer Zeit verkauft worden.

Aufgrund des riesigen Ansturms auf die Rammstein-Tickets brach die Eventim-Seite zusammen.

Foto: Benjamin Köhler / imago/E-PRESS PHOTO.com

Viele Fans meldeten Probleme beim Bestellprozess. Weil die Tickets nur personalisiert verkauft wurden, mussten Besteller länger auf der Seite als üblich ausharren. Dadurch sei es zum Systemausfall gekommen, erklärte Eventim später. Zehn Jahre nach ihrem letzten Album geht die Truppe wieder auf Tour: Darum ist Rammstein so erfolgreich.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ticketverkäufer in die Schlagzeilen gerät. 2017 reichte die Verbraucherzentrale Klage gegen Viagogo ein.

Das sind alle Tour-Termine von Rammstein: