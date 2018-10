Bushido wird Radiomoderator bei Kiss FM

Berlin. In dieser Rolle kennt man ihn noch nicht: Von Montag an moderiert Bushido (40) beim Berliner Radio Kiss FM die Morgensendung. „Ich wollte schon immer meine eigene Radioshow und die hab ich mir jetzt gegönnt“, zitierte der Sender den in Bonn geborenen Rapper. Die Sendung mit dem Deutschrapper soll wochentags live von 6 Uhr bis 10 Uhr zu hören sein.

Beim Sender gab es offenbar keine Bedenken. „Wenn Deutschlands bekanntester Rapper bei mir anruft und sagt: York, ich habe Bock auf die Morningshow, dann sage ich nicht nein“, so der Programmdirektor, York Strempel.

Wie jeder Neuling habe der Star jetzt Probezeit und dann „gucken wir mal“, sagte Strempel weiter. Der Rapper hatte mit einem Song für Aufmerksamkeit gesorgt, in dem er mutmaßlich mit Clanchef Arafat Abou-Chaker abrechnet. (dpa/les)

