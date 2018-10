ISS: Alexander Gerst übernimmt als erster Deutscher Kommando

Baikonur. Als erster Deutscher soll der Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch das Kommando auf der Internationalen Raumstation (ISS) übernehmen. In einer feierlichen Zeremonie wird sein US-Kollege Drew Feustel dem 42 Jahre alten Bordingenieur aus Baden-Württemberg diese Funktion übergeben.

Gerst arbeitet seit Juni auf der ISS 400 Kilometer über der Erde und soll dort bis Dezember bleiben. Feustel und zwei weitere Raumfahrer sollen noch am Mittwoch auf die Erde zurückkehren.

Gerst twittert als „Astro_Alex“ Fotos aus dem All

Für Gerst ist es bereits der zweite Einsatz auf der ISS. Der deutsche Astronaut sorgt seither mit seinen Fotos aus dem All, die er unter seinem Twitter-Account als „Astro_Alex“ verbreitet, immer wieder für Aufsehen. Im Sommer hatte er Aufnahmen der Auswirkungen der Dürre in Deutschland und Europa getwittert . „Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte“, twitterte er etwa Anfang August.

Konnte eben die ersten Bilder von Mitteleuropa und Deutschland bei Tag machen, nach mehreren Wochen von Nacht-Überflügen. Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte. #Horizons pic.twitter.com/wPfE97kV6N — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 6, 2018

Die ISS hatte Anfang September für Schlagzeilen gesorgt, weil ein kleines Loch in der angedockten Sojus-Raumkapsel entdeckt worden war. Das Leck wurde zwar schnell abgedichtet, die Ursache dafür ist aber noch offen. Experten prüfen sogar, ob ein Raumfahrer im All das Loch gebohrt haben könnte. (dpa/jkali)



