Laura Ludwig: So freut sich die Olympiasiegerin auf ihr Baby

Laura Ludwig (l.) und Kira Walkenhorst haben in diesem Sommer den Weltmeistertitel in Wien gewonnen

Hamburg. Auf dem Foto sind drei Paar schneeweiße Sportschuhe zu sehen, groß, mittelgroß und winzig klein. Ist diese Botschaft schon eindeutig, so schuf Laura Ludwig in dem dazugehörigen Text Fakten. "Morph und ich erwarten unser Baby im Juni", schrieb die Beachvolleyball-Olympiasiegerin, seit einigen Jahren mit Bundestrainer Imornefe Bowes (41) liiert. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß das Paar noch nicht.

Übrigens: Dasselbe Foto postete auch die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, als sie ihre Schwangerschaft im November bekannt gegeben hat. Die Frau von Fußballstar Bastian Schweinsteiger steht genau wie Ludwig beim Sportartikelhersteller Adidas unter Vertrag.

Das Erfolgsduo Ludwig/Walkenhorst vom HSV, in den beiden vergangenen Jahren zweimal nacheinander zu Deutschlands Mannschaft des Jahres gewählt, wird also 2018 ein Sabbatjahr einlegen. An den sportlichen Plänen der beiden ändere sich dadurch aber nichts, versicherte Ludwig. "Ich werde definitiv weitermachen. Klares Ziel bleibt die WM 2019 und die Olympia-Titelverteidigung 2020 in Tokio", sagte sie der "Bild"-Zeitung.

Kira Walkenhorst wird die Pause vielleicht nicht ganz ungelegen kommen. Anfang Dezember musste die 27-Jährige unters Messer, die chronischen Hüftprobleme hatten eine Operation unumgänglich gemacht. "Das war jetzt meine achte Operation – ich weiß inzwischen, wie man wieder auf die Beine kommt", hatte Walkenhorst nach dem Eingriff auf ihrer Facebook-Seite geschrieben und ebenso wie Ludwig 2019 und 2020 als große Ziele genannt: "Wir haben ja dann in jedem Jahr eine Goldmedaille zu verteidigen."

