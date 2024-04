Liverpool. Wann findet der ESC 2024 statt? Welches Land trägt ihn aus? Wer sind die Favoriten? Die wichtigsten Infos zum Eurovision Song Contest.

Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr zum 68. Mal statt

Wer am Ende triumphieren wird, ist noch offen – vieles steht aber schon fest

Wer sind die Favoriten? Wer geht für Deutschland an den Start? Und wann und wo kann man den ESC verfolgen?

Die wichtigsten Infos zum ESC 2024 im Überblick

Hohe Töne, flache Witze und jede Menge Pyro: Der Eurovision Song Contest kehrt zurück! Bereits seit 1965 wird der ESC von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten organisiert, die in der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zusammengeschlossen sind. Im Laufe der Jahre hat sich der Musikwettbewerb von einem reinen Schlagerfest zur größten Musikshow der Welt entwickelt, die jedes Jahr Millionen von Zuschauern an die Bildschirme fesselt.

In diesem Jahr findet der Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö statt. Hier beantworten wir alle Fragen zum ESC 2024.

Wann findet der Eurovision Song Contest 2024 statt – Wann ist das Finale?

Der Eurovision Song Contest 2024 findet in der Woche vom 5. bis zum 11. Mai statt. Denn auch wenn es in Deutschland oft nicht wahrgenommen wird: Der Wettbewerb besteht nicht nur aus dem ESC-Finale, sondern auch aus zwei Halbfinal-Shows. Das sind die Termine im Überblick.

1. Semi-Finale: 7. Mai 2024

2. Semi-Finale: 9. Mai 2024

ESC-Finale: 11. Mai 2024

Wo findet der ESC 2024 statt?

Nachdem Loreen den ESC im vergangenen Jahr gewonnen hat, findet er in diesem Jahr in Schweden statt, genauer gesagt in Malmö. Ausgetragen wird der Eurovision Song Contest 2024 wie schon der Contest 2013 in der „Malmö Arena“, in die rund 15.500 Menschen passen. Zuvor waren auch die Städte Göteborg, Örnsköldsvik und Stockholm im Gespräch.

So soll die Bühne bei ESC 2024 in Malmö aussehen. © EBU | -

ESC 2024: Wo kann man die Shows im TV und Stream ansehen?

Der Eurovision Song Contest wird in Deutschland wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen – wie gewohnt von der ARD. Los geht es mit dem ESC-Finale live um 21 Uhr. Zum Event gehören neben der eigentlichen Show auch der ESC-Countdown und natürlich die Aftershowparty. Außerdem wird das ESC-Finale auch auf ONE zu sehen sein.

Wer tritt beim ESC 2024 für Deutschland an?

Deutschland wird beim diesjährigen Eurovision Song Contest von Iksaak vertreten. Der Sänger hat mit seinem Beitrag „Always On The Run“ den deutschen Vorentscheid gewonnen.

Lesen Sie dazu den Kommentar: ESC-Vorentscheid – Deutschland wird Letzter, mindestens!

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Wie stehen die Chancen für Deutschland und Isaak beim ESC 2024?

Die Chancen auf den Gesamtsieg beim ESC stehen für Isaak derzeit nicht besonders gut. Bei den Wettquoten zählt er nicht zu den Favoriten. Stattdessen rangiert der deutsche Vertreter beim ESC 2024 bei den Buchmachern weit hinten, derzeit auf Platz 34 von 37 (Stand: 11. April). Damit stehen die Chancen für Isaak deutlich schlechter als für Lord Of The Lost im vergangenen Jahr – die schließlich den letzten Platz belegten.

Warum ist Deutschland immer im ESC-Finale?

Einen garantierten Platz im ESC-Finale haben der Titelverteidiger und die größten Geldgeber der EBU. Zu diesen gehören:

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Spanien

Italien

Sie werden als "Big Five" bezeichnet.

Auch interessant: Deutschland beim ESC – So schnitt die BRD über die Jahre ab

Welche Länder sind beim ESC 2024 dabei?

Im Jahr 2024 werden 37 Länder am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie Schweden als Siegerland von 2023 sind automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Alle anderen Länder müssen sich über das Halbfinale qualifizieren.

Lesen Sie auch:Länder beim ESC – Warum eigentlich Australien?

Ist Russland beim ESC 2024 dabei?

Weißrussland wurde bereits 2021 von der European Broadcasting Union als Mitgliedsland suspendiert und darf somit nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist auch Russland vom ESC ausgeschlossen.

ESC 2024: Wer sind die verschiedenen Teilnehmer?

Wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den ESC 2024 ausgewählt wurden, ist unterschiedlich. In einigen Ländern gab es nationale Vorentscheide, in anderen erfolgte die Auswahl intern durch den jeweiligen Sender. Teilweise werden ESC-Talente auch über Castingshows gesucht.

Von anfangs 37 Teilnehmern werden es aber nur 26 in das große ESC-Finale am 11. Mai schaffen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden Sie in unserer Bildergalerie.

ESC 2024: Alle Teilnehmer in der Bildergalerie #nofilter ist ganz klar nicht das Motto von Besa. Sie vertritt Albanien beim ESC 2024 mit „Titan“. © - | Pirro Beati Armenien schickt beim Eurovision Song Contest 2024 das Duo Ladaniva mit „Jako“ ins Rennen. © - | Robert Koloyan Knallharte Jungs aus Aserbaidschan: Fahree und Ilkin Dovlatov treten beim ESC in Malmö mit „Özünlə Apar“ an. © - | Adil Yusifov Australien setzt beim ESC 2024 „One Milkali“ von Electric Fields. Das Duo verbindet moderne elektronische Soulmusik mit der Kultur der australischen Ureinwohner. © - | Morgan Sette Er will sich zum Sieg tanzen: Mustii vertritt beim ESC 2024 Belgien. © iStock | VLADVDK Sie geht mit der Powerballade „Sand“ an den Start: Saba aus Dänemark. © - | William Green Schwarz macht schlank: 5Miinust und Puuluup vertreten beim ESC 2024 Estland. © - | Liina Notta Finnland will beim ESC seit Jahren vor allem eins: Auffallen. Auch 2024 dürfte das mit Windows95man (Name wird aus markenrechtlichen Gründen noch geändert) und „No Rules“ klappen. © YLE | Mikka Varila Wenig einfallsreich heißt der französische ESC-Beitrag 2024 „Mon Amour“. Gesungen wird er von Slimane. © - | Ismael Nebchi Ob sie die Zuschauer mit diesem bösen Blick überzeugen kann? Nutsa Buzaladze geht beim ESC 2024 mit „Fire Fighter“ für Georgien an den Start. © - | Kikala Studio Marina Satti, die uns im Bild so stolz ihr Auto zeigt, geht beim Eurovision Song Contest für Griechenland ins Rennen. Ihr Song: „Zari“. © ERT | Kurunis Der böse Blick ist beim ESC 2024 angesagt: Auch Angelina Mango aus Italien will mit ihm und ihrem Lied „La Noia“ („Die Langeweile“) überzeugen. © - | Andrea Bianchera Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Und es ist auch nicht Superman, sondern Bambie Thug, die beim ESC 2024 Irland vertritt. © - | Becca Geden Schlagerfans haben erkannt: Hier zu sehen ist Marianne Rosenberg. Ach nein, es ist doch Hera Björk, Islands Hoffnung beim ESC 2024. © - | Anna Maggý Hände hoch oder ich singe: Israel schickt beim ESC 2024 Eden Golan mit „Hurricane“ ins Rennen. © RAN | Yehezkel Bei diesem Namen bekommt man Hunger: Baby Lasagna vertitt beim ESC 2024 Kroatien. Der melodische Titel des Beitrags: „Rim Tim Tagi Dim“. © - | Elizabeta Ruzic Der ESC ist bunt, doch jedes Jahr setzen auch einige Acts auf weniger Farbe. So zum Beispiel Dons aus Lettland. © - | Dons Music Silvester Belt sieht aus, als wäre er einem Science-Fiction-Film entsprungen. Beim ESC will er für Litauen mit „Luktelk“ überzeugen. © - | Armida Cepukaité Nach Jahren der Abstinenz kehrt Luxemburg 2024 zum ESC zurück. In Rennen schickt Deutschlands kleinster Nachbar die Sängerin Tali. © - | Gretel S. Díaz Malta hofft beim ESC 2024 mit „Loop“ von Sarah Bonnici überzeugen zu können. © - | Carlton Agius Natalia Brabu hat sich für den ESC noch schnell die Haare gewaschen. Ob das für einen Sieg Moldaus reicht? Fraglich. © - | Mihai Turculet Joost Klein vertritt beim ESC 2024 die Niederlande. In seinem Song „Europapa“ geht es nicht um seinen Opa, sondern um die Vorteile eines geeinten Europas. © - | Ruud Janssen Gåte gehen beim Eurovision Song Contest für Norwegen ins Rennen. © NRK | Marie Naglestad Für Österreich will beim ESC 2024 Kaleen überzeugen. Auch wenn das Bild so aussieht: Bei Germany‘s Next Topmodel hat sie nie teilgenommen. Das Foto aufgenommen hat aber Rankin, der als Fotograf auch schon die GNTM-Models ablichtete. © - | Rankin Luna geht beim ESC mit „The Tower“ ins Rennen. Ob die Mondgöttin ihr beisteht? © - | Dorota Szulc Iolanda heißt die Vertreterin Portugals beim ESC 2024. Sie tritt mit dem Song „Grito“ an. © - | Sebas Ferreira Auffallen um jeden Preis: Megara vertreten beim ESC San Marino. © - | Javier Bragado Nein, sie sehen nicht doppelt: Marcus & Martinus sind Zwillinge. Beim ESC vertreten sie mit „Unforgettable“ den Gastgeber Schweden. © - | Jonathan Perlemann Nemo aus der Schweiz sieht aus, als würde er beten. Wenn es beim ESC hilft: warum nicht? Sein Song: „The Code“. © SRF | Ella Mettler Lange, dunkle Mähne und eine mystische Ausstrahlung: Nein, das ist nicht Vorjahressiegerin Loreen, sondern Teya Dora, die beim ESC 2024 für Serbien ins Rennen geht. © - | Marko Suvic Sex sells? Slowenien schickt Raiven mit „Veronika“ ins Rennen um den ESC-Sieg. © - | Tjasa Barbo Er erinnert an Dieter Bohlen, sie könnte die Mutter von Paris Hilton sein. Zusammen sind sie Nebulossa und vertreten beim ESC 2024 Spanien. © RTVE | Valero Rioja Aiko sieht aus, als würde sie in Berlin-Kreuzberg leben. Tatsächlich stammt sie aber aus Tschechien, für das sie beim ESC 2024 mit „Pedestal“ an den Start geht. © - | Kubo Krízo Frauenpower aus der Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil vertreten ihr Land mit „Teresa & Maria“ – eine Anspielung auf Mutter Teresa und die biblische Maria. © EBU | - Olly Alexander aus dem Vereinigten Königreich ist schon lange ein Star: Als Teil von „Years & Years“, einer Band, die inzwischen nur noch aus ihm besteht, schaffte er es in Deutschland bis auf Platz neun der Charts. Zum ESC fährt er unter seinem echten Namen – und bringt hoffentlich ein Shirt mit. © - | Richie Tallboy L wie Loser? Die Geste von Silia Kapsis aus Zypern scheint kein gutes Omen. Aber vielleicht lügt sie ja, schließlich heißt ihr Song „Liar“. © - | Silia Polykarpou 1 / 36

Wettquoten: Wer gilt bei den Buchmachern als Favorit für den ESC 2024?

Glaubt man den Buchmachern, wird der ESC 2024 spannend. Denn bisher gibt es keinen so klaren Favoriten wie in den vergangenen Jahren, als der Sieger schon vor dem Contest festzustehen schien.

Stattdessen gibt es mehrere Länder, die laut Wettquoten Chancen auf den Sieg haben. Dazu gehören:

Schweiz: Nemo – „The Code“

Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

Italien: Angelina Mango – „La Noia“

Niederlande: Joost Klein – „Europapa“

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

Österreich (Kaleen mit „We Will Rave“) gilt zudem als einer der Fan-Favoriten.

Warum kann man in Deutschland keine Wetten auf den ESC abschließen?

International ist es durchaus üblich – in Deutschland aber verboten: Wetten auf den ESC abschließen. Geregelt ist das hierzulande über den Glücksspielstaatsvertrag. Warum genau Wetten auf den ESC verboten sind, lesen Sie hier.

ESC 2024: Wer moderiert die Shows?

2024 gibt es beim ESC ein Novum: Erstmals wird er von zwei Frauen moderiert. Petra Mede und Malin Åkerman werden in Malmö durch die Shows führen. Mede ist für ESC-Fans eine alte Bekannte: Sie moderierte den Contest bereits 2013 und 2016.

Wie kann man beim ESC 2024 abstimmen?

Beim ESC entscheiden nationale Jurys und die Zuschauerinnen und Zuschauer über den Gewinner. Allerdings nur im Finale – in den Semifinal-Shows liegt die Entscheidung allein beim Publikum. Auch Fans aus Ländern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, können per kostenpflichtigem Online-Voting abstimmen. In Deutschland kann per Televoting und SMS abgestimmt werden – und das schon ab dem ersten Auftritt. Bisher konnte erst abgestimmt werden, wenn alle Beiträge gezeigt wurden. Möglich ist das über diese Nummern:

Anruf: 01371 3636 + zweistellige Startnummer des jeweiligen Favoriten

01371 3636 + zweistellige Startnummer des jeweiligen Favoriten SMS: Nachricht mit der zweistelligen Startnummer des jeweiligen Favoriten an 99599

Für Anrufe und SMS werden Kosten in Höhe von maximal 20 Cent pro Anruf oder SMS fällig. Außerdem kann man von einer Rufnummer aus höchstens 20-mal abstimmen. Möglich ist das auch über die Eurovision-App

Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest – Das sind die ESC-Regeln