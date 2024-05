Berlin/Malmö. Am 11. Mai findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Lesen Sie hier, wo sie den ESC 2024 live im TV und Stream sehen können.

Wer den Eurovision Song Contest 2024 gewinnt, entscheidet sich am 11. Mai

Dann findet das große ESC-Finale im schwedischen Malmö statt

So können Sie die Show live im TV oder Stream verfolgen

Der Eurovision Song Contest ist zurück. 2024 findet er im schwedischen Malmö statt, nachdem die Sängerin Loreen den Wettbewerb im Vorjahr für sich entscheiden konnte. Das Finale beginnt am Samstag, 11. Mai, um 21 Uhr und wird dann in die ganze Welt übertragen. Für Deutschland geht in diesem Jahr der Sänger Isaak ins Rennen. Wo Sie den ESC 2024 live verfolgen können, lesen Sie hier.

ESC 2024: Diese TV-Sender übertragen das Finale live

Wenn Sie das Finale des ESC 2024 im TV verfolgen möchten, haben Sie dafür zwei Möglichkeiten: die Übertragung im Ersten oder auf ONE. Beide Sender gehören zur ARD und zeigen dasselbe Programm – es ist also fast egal, wo Sie einschalten. Los geht es jeweils um 21 Uhr.

Vorab läuft auf beiden Sendern der „ESC-Countdown“ mit Barbara Schöneberger. Die Show wird live aus Malmö gesendet und auch im österreichischen und im schweizer Fernsehen ausgestrahlt – Eurovision pur! Nach dem Finale geht es zurück zur selbsternannten „ESC-Babsi“ und der „Aftershow“. Als Rahmenprogramm sendet ONE zusätzlich von 18.50 bis 20.15 und von 1.30 bis 3 Uhr die Show „Legendär! Eurovision Song Contest“, die als ESC-Zeitreise mit Riccardo Simonetti angekündigt ist.

Den ESC 2024 online verfolgen: Hier läuft das Finale im Stream

Wer den ESC statt im Fernsehen lieber im Stream verfolgen möchte, kann das einfach direkt hier tun. Die Übertragung beginnt am 11. Mai um 21 Uhr.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Es gibt allerdings noch weitere Möglichkeiten, den ESC online zu verfolgen.

Auf eurovision.de gibt es ein barrierefreies Angebot mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache.