ESC 2023: Schweden gewinnt – Deutschland erneut Letzter

Liverpool. Um 1.02 Uhr stand es schließlich fest: Schweden hat den Eurovision Song Contest 2023 gewonnen. Damit holt sich das skandinavische Land den siebten ESC-Sieg und zieht mit dem bisherigen Spitzenreiter Irland gleich. Eine weitere Besonderheit: Sängerin Loreen hat den Song Contest zum zweiten Mal gewonnen. Nach ihrem Sieg 2012 mit "Euphoria" konnte sie Publikum und Jury 2023 mit "Tattoo" überzeugen. Lesen Sie auch: Die ESC-Nacht im Ticker zum Nachlesen

Die Show war geprägt von der Zusammenarbeit des Vereinigten Königreichs mit der Ukraine, die den Eurovision Song Contest als Vorjahressieger eigentlich hätte austragen dürfen. Wegen des Kriegs war das jedoch nicht möglich. Mehrfach wurde im ESC-Finale dennoch ein Bezug zur Ukraine hergestellt, unter anderem dadurch, dass ehemalige ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus dem Land die Show eröffneten.

Danach folgten 26 Beiträge aus verschiedenen europäischen Ländern. Von eingängigen Balladen bis harten Rocknummern war dabei alles vertreten. Besonders hervor stach eine wirre Kriegskritik aus Kroatien, vorgetragen zum Teil in Feinripp-Unterwäsche.

ESC 2023: Deutschland erneut Letzter

Während der Punktevergabe wurde Deutschland lange nicht bedacht, erst aus Island gab es die ersten zwei Punkte für Lord Of The Lost. Insgesamt vergaben die Jurys drei Punkte an Deutschland. Von den Zuschauerinnen und Zuschauern gab es zusätzlich 18 Punkte, sodass der deutsche Beitrag schließlich auf den letzten Platz landete.

Siegerin Loreen dagegen erhielt Punkte aus fast allen Ländern und erreichte so eine Gesamtwertung von 583 Punkten. Auf dem zweiten Platz landete Finnland, auf dem dritten .

