Italien: Berlusconi tödlich erkrankt – das ist die Diagnose

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge wegen einer Leukämie-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Der 86-Jährige habe gegen den Blutkrebs bereits eine Chemotherapie begonnen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf Berlusconis Umfeld. Die erste Dosis hätten ihm die Ärzte am Mittwochabend verabreicht. Zuvor hatte auch die Zeitung „Corriere della Sera“ von Leukämie berichtet.

Der Ex-Regierungschef wurde am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Anfangs war die Rede von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen. Berlusconi befindet sich auf der Intensivstation.

Berlusconi: Ex-Ministerpräsident kämpft schon länger mit Krankheiten

Der Ex-Regierungschef ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Ende 2020 war er etwa an Corona und einer Lungenentzündung erkrankt, im vorigen Jahren musste er mit einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 unterzog er sich einer Herz-Operation.

In den Jahren 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker insgesamt vier Mal italienischer Ministerpräsident. (lro/dpa)