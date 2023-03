Deutschlandticket: Darf ich einen Hund kostenfrei mitnehmen?

Berlin. Am 3. April startet der Verkauf des Deutschlandtickets, mit dem Menschen in ganz Deutschland ab Mai für 49 Euro im Monat mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln reisen können. Doch können Bahnreisende mit diesem Ticket auch einen Hund kostenfrei mitnehmen? Es kommt drauf an. Denn die kostenlose Mitnahme von Hunden hängt vom jeweiligen Verkehrsverbund ab, in dessen Tarifgebiet man unterwegs ist. Die Regelungen in der Übersicht.

Grundsätzlich beinhaltet das Deutschlandticket keine kostenfreie Mitnahme von Hunden. Gleichzeitig betont die Deutsche Bahn, dass abweichende Regelungen zulässig sind, wenn diese den regionalen Regelungen der Verkehrsverbunde entsprechen. Deshalb gilt es als wahrscheinlich, dass die Verbunde, bei denen Hunde bisher kostenlos mitreisen durften, auch beim Deutschlandticket an dieser Regelung festhalten.

Kostenfreie Mitnahme von Hunden hängt vom Verbundgebiet ab

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) erklärt beispielsweise auf seiner Website: „Im VBB-Verbundgebiet kann auch mit dem Deutschlandticket ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden“. Auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen haben einige Verbunde wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bereits angekündigt, dass die kostenfreie Mitnahme eines Hundes mit dem Deutschlandticket weiterhin möglich sein soll.

Wer seinen Hund im Nahverkehr mitnehmen möchte, sollte sich vor seiner Fahrt erkundigen, ob der tierische Begleiter im örtlichen Verbundgebiet ein zusätzliches Ticket braucht. Die Deutsche Bahn schreibt auf ihrer Website: „Reisende, die mit ihrem Hund im Tarif des 49-Euro-Tickets in Regionen ohne kostenlose Hundemitnahme wollen, benötigen für die jeweiligen Streckenabschnitte ein Zusatzticket“.

Derzeit werden Hundetickets noch nicht online angeboten. Reisende müssen ihrem Vierbeiner deshalb ein Ticket an einem Automaten oder in einem DB Reisezentrum kaufen. Alternativ kann der Fahrschein auch per Post bestellt werden, hier empfiehlt die Deutsche Bahn eine rechtzeitige Bestellung von mindestens drei bis fünf Werktagen vor dem Reiseantritt.

Für Hunde muss ein Kinderticket gebucht werden

Es gibt im Buchungssystem der Deutschen Bahn kein explizites Hundeticket, stattdessen muss ein Ticket für ein Kind von sechs bis 14 Jahren ohne Begleitung gekauft werden, welches dann für den Hund gilt. Dieses kostet in der Regel die Hälfte des regulären Fahrpreises. Eine Ausnahme gibt es bei Begleithunden, beispielsweise Blindenhunden. Diese dürfen immer kostenfrei mitreisen.

Ob mit oder ohne zusätzlichem Hundeticket: Im öffentlichen Nahverkehr gibt es klare Regeln für die Mitnahme von Hunden. So darf die Sicherheit des Betriebs nicht gefährdet werden. Laut dem VRR müssen Hunde für einen sicheren Betrieb kurz angeleint und unter ständiger Aufsicht sein. Auch die Mitnahme der Tiere in Transportboxen ist möglich, diese dürfen aber keine weiteren Sitzplätze belegen.

Wer diese Regeln beachtet, kann seinen Hund bundesweit in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs mitnehmen. Für Hund und Besitzer nicht inklusive sind beim 49-Euro-Ticket Fernzüge wie ICEs, ICs und ECs, Fernbusse und Fahrten in der ersten Klasse.