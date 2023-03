ESC 2023: Alle Teilnehmer und Songs im Überblick

37 Länder treten beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool an. Diese Künstlerinnen und Künstler gehen ins Rennen um den ESC-Sieg.

Liverpool. Am 13. Mai 2023 findet das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests in Liverpool statt. Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern wollen dabei die Zuschauer vor den Fernsehern und die Jurys überzeugen, um möglichst viele Punkte zu ergattern. Doch wer genau sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ESC 2023? Und mit welchen Songs treten sie an? Ein Überblick.

ESC 2023: Song Contest mit nur 37 Ländern

Dass 2023 nur 37 Länder ins Rennen um die ESC-Krone gehen, ist tatsächlich eine Besonderheit. Zuletzt waren es immer mehr gewesen, 2018 sogar 43 Staaten. Das letzte Mal, das so wenig Nationen am Eurovision Song Contest teilnahmen, war 2014.

Wie die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer für den ESC 2023 ausgewählt wurden, ist unterschiedlich. In manchen Ländern gab es nationale Vorentscheide, in anderen erfolgte die Auswahl intern durch den jeweiligen Rundfunksender. Teilweise wird das ESC-Talent auch über Castingshows gesucht.

Eurovision Song Contest 2023: Das sind die ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer