ESC 2023: Portugal – "Mimicat" mit "Ai Coração"

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Berlin. Als letztes Land hat Portugal am Wochenende seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) nominiert. Mimicat ist mit dem Chanson "Ai Coração" beim ersten Halbfinale am 9. Mai in Liverpool dabei.

Folgt man den Buchmachern, wird es eine Zitterpartie. Sie führen das Land auf Platz 26. Nur 25 ziehen ins Finale am 13. Mai ein. Insgesamt beteiligen sich 37 Staaten. Insgesamt ist Portugal ein Außenseiter – geographisch wie musikalisch. Ganz ungünstig bei der Abstimmung: Die Portugiesen haben auch nur einen Nachbarn, Spanien.

"Ich bin ein Underdog“, sagt die Künstlerin, die aus der altehrwürdigen Universitätsstadt Coimbra kommt, 37 Jahre alt ist und in Wahrheit Marisa Isabel Lopes Mena heißt. Die Soul-Sängerin ist im eigenen Land eher unbekannt und wurde auch zum ESC-Vorentscheid nicht explizit eingeladen. Sie musste sich wie rund 650 andere frei bewerben und gewann den nationalen Nominierungsmarathon ganz knapp auf den letzten Metern.

ESC 2023: Mimicat ergatterte das Portugals Ticket nach Liverpool

Sängerin wie Song müssen allerdings einen Nerv getroffen haben. Denn: Sie wurden sowohl von der Jury als auch vom Publikum auf Platz eins gesetzt. Auch wenn Portugal auf der ESC-Webseite als die „gegenwärtig wohl innovativste Musikszene Europas“ bezeichnet wird, wäre ein Sieg Mimicats in Liverpool eine Cinderella-Story.

Sie veröffentlicht seit bald zehn Jahren Musik (mehrere Alben) – und genauso alt ist auch der Songtext, den sie erst jetzt wieder hervorgeholt hat: Es ist ein Herz- und Schmerzlied. "Ai Coração!" heißt nichts anderes als "Oh Herz". Es geht um den Zustand der Verliebtheit. Wohin mit den Gefühlen, wenn das Herz keine Ruhe gibt und der Hals sich wie zugeschnürt anfühlt. Auch interessant: Eurovision Song Contest – Das sind alle Gewinner des ESC

Portugal beim ESC 2023: Das ist Mimicats Lied "Ai Coração"

Vortrag und Choreografie erinnern an ein Revuetheater, an ein Cabaret der 50er und 60er Jahre. Mimicat fällt auf, hat auch keine schlechte Stimme, aber es fehlt dem Song die Magie, das Unverwechselbare, um sich von allen Wettbewerbern abzuheben.

Mimicat: Portugals Beitrag für den ESC

So erfolgreich war Portugal zuletzt beim Eurovision Song Contest

Unter den ESC-Ländern sind die Portugiesen so etwas wie die Staubsauger-Vertreter: Sie klopften immer wieder an – 53 Mal seit 1964 – und lassen sich nicht entmutigen, obwohl sie zeitweise das Land mit den meisten Teilnahmen ohne Sieg waren.

Jahr Act Titel Platz 2017 Salvador Sobral Amar pelos dois 1 2018 Cláudia Pascoal O jardim 26 2019 Conan Osíris Telemóveis nicht für das Finale qualifiziert 2021 The Black Mamba Love Is On My Side 12 2022 Maro Saudade, saudade 9

Das änderte sich 2017, als Salvador Cabral mit der Jazzballade „Amar pelos Dois“ den Grand Prix damals in Kiew gewann. 2018, 2021 und 2022 kam Portugal ebenfalls ins Finale. Für Mimicat ist schon das Ticket nach Liverpool vermutlich der Durchbruch auf dem nationalen Musikmarkt.

