Wetter in Deutschland: Verrückter Temperaturanstieg – frühlingshafter Karneval?

Laut Prognosen soll das Wetter in den kommenden Wochen besser werden. Karneval könnte bei frühlingshaften Temperaturen gefeiert werden.

In den rheinischen Karnevalshochburgen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Bereits am Mittag war das Zülpicher Viertel in Köln so voll, dass der Zugang gesperrt werden musste.

Jecken starten in die fünfte Jahreszeit

Berlin. Karneval steht vor der Tür und noch sieht das Wetter nicht nach Feiertemperaturen aus. Das soll sich jedoch in den kommenden Wochen ändern. Die Temperaturen sollen sich pünktlich zur Narrenzeit verbessern. „Plötzlich Frühling total!“, verkündet Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Dienstag in einem Video auf dem Online-Portal wetter.net.

Laut Daten der US-Wetterbehörde NOAA steigt die Temperaturkurve in den kommenden Tagen steil nach oben. Täglich soll es ein bisschen wärmer in Deutschland werden. Schon kommendes Wochenende erwartet Meteorologe Jung bis zu 10 Grad.

Zu Karneval soll es laut Wetterprognose frühlingshafte Temperaturen geben.

Foto: picture alliance / dpa

Mit diesem Temperaturkurs soll es danach weitergehen. „Zum Valentinstag kann es im Westen 14 oder 15 Grad geben“, berichtet der Meteorologe. „Also nichts mit arktischem Winter.“ Dabei soll es weitgehend trocken bleiben.

Für die Jecken kann das vor allem eins bedeuten: Dem Straßenkarneval steht quasi nichts im Wege. An Altweiber (16. Februar) und am Rosenmontag (20. Februar) kann also kostümreich das beliebte Fest gefeiert werden.

Wetter an Karneval: Prognosen noch unsicher

Allerdings sind noch einige Tage bis zum Fest, sodass die Vorhersagen noch recht unsicher sind. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnt, dass sich an dem Wetter noch einiges ändern kann, auch wenn einige Portale schon eine Prognose geben. „Tendenziell könnte es sein, dass es mildes und wechselhaftes Wetter zu Karneval gibt“, so der Experte, „aber für eine ernsthafte Prognose müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden.“

Der Deutsche Wetterdienst hatte ein „verhältnismäßig mildes“ Wetter über Karneval angekündigt. Er spricht von „tagsüber mild bei 7 bis 12 Grad“ und Frost in der Nacht im Südosten Deutschlands. Außerdem sei vereinzelnd Regen möglich.

Laut wetter.com werden für die Karnevalstage Höchstwerte von fünf bis zehn Grad erwartet. Der Meteorologe Bernd Madlener spricht sogar von einem möglichen Sturmtief, dass in Berechnungen auftauchte. (ari)