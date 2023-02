Erdbeben in Türkei und Syrien: Hier lag das Epizentrum

Berlin. Die Türkei wurde am Montag von mehreren Erdbeben erschüttert. Dabei kamen nach vorläufigen Angaben weit über Tausend Menschen ums Leben. Die ersten Beben der Stärken 7,7 und 6,6 ereigneten sich am Montagmorgen in der Südosttürkei. Am Mittag meldeten Behörden ein drittes Beben der Stärke 7,5 etwas weiter nördlich.

#Türkei: Das zweite Erdbeben mit Magnitude 7.6 ereignete sich nördlich vom Erdbeben. Kein direktes Nachbeben, aber getriggert, Epizentrum an der Cardak-Störung. Region wenig vom ersten Beben betroffen. Große Zerstörung diesmal weiter nördlich zu befürchten pic.twitter.com/PtqZ6i0NNq — Erdbebennews (@Erdbebennews) February 6, 2023

Das Epizentrum der ersten beiden schweren Beben lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras etwa 60 Kilometer entfernt von der syrischen Grenze. In der Region liegt die Stadt Gaziantep. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien – Erschütterungen in weiteren Ländern

Auf syrischer Seite ist die nächstgrößte Stadt Aleppo. Auch dort leben mehr als eineinhalb Millionen Menschen. Die Beben waren bis zum Libanon, Zypern und Ägypten zu spüren. Dutzende weitere Nachbeben erschütterten die Region.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab Stärken von 6,7 und 7,8 für die beiden Beben an. Sie ereigneten sich gegen 4:17 Uhr und 4:28 Uhr in einer Tiefe von rund 17,9 km. Das Epizentrum lag demnach in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. #earthquaketurkey pic.twitter.com/ujJakF4AEI — @fire - Internationaler Katastrophenschutz (@at_fire) February 6, 2023

Das Epizentrum des dritten Bebens habe ebenfalls in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul. Allerdings soll sein Zentrum etwas weiter nördlich gelegen haben, etwa vier Kilometer entfernt von der Stadt Ekinozu. Das gab die US-Erdbebenwarte USGS am Nachmittag bekannt. (lro/dpa/AFP)