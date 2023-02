Zugunglück in Recklinghausen: Wohl mehrere Menschen erfasst

Unglück Bahnunglück in Recklinghausen: Wohl mehrere Menschen erfasst

In Recklinghausen hat es offenbar ein tragisches Unglück gegeben. (Symbolbild)

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen hat sich am Donnerstabend ein Unglück ereignet: Mehrere Personen wurden von einem Zug erfasst.