Pakistan: Anschlag auf Moschee – Mindestens 27 Tote und Hunderte Verletzte

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in einer Moschee in Pakistan sind zahlreiche Menschen getötet worden. Wer dahinter steckt, ist unklar.

Pakistan, Peschawar: Polizeibeamte machen den Weg für Krankenwagen frei, die zum Ort einer Bombenexplosion am Haupteingang der Polizeibehörde eilen.

Anschlag Pakistan: Explosion in Moschee – Tote und Hunderte Verletzte

Berlin. Bei einer Explosion in einer Moschee in Pakistan sind mehrere Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete von mindestens 27 Toten und mehr als 140 Verletzten. Behörden gehen derzeit von einem Selbstmordanschlag aus.

Die Explosion ereignete sich demnach während des Mittagsgebets in der Großstadt Peschawar im Nordwesten des Landes nahe der Grenze zu Afghanistan in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich viele Gebäude der Polizei.

Anschlag in Pakistan: Taliban unter Verdacht

Wie der zuständige Polizeichef außerdem mitteilte, seien das Dach und die Wände der Moschee teilweise eingestürzt. Viele Menschen waren laut Polizei noch in dem Gebäude eingeschlossen. Mit schweren Maschinen und mit Feuerwehr-Einsatzkräften wurde in den Trümmern nach Überlebenden gesucht.

„Ich bin hier vor Ort und die Rettungsarbeiten dauern an“, sagte Behördenvertreter Schafiullah Chan von der Regionalverwaltung. „Mehr Leichen werden herausgeholt. Derzeit ist es unsere Priorität, die Menschen zu retten, die unter Trümmern begraben sind.“

Anschlag in Pakistan: Wer steckt dahinter?

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Ende vergangenen Jahres hatten jedoch die pakistanischen Taliban – die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan agieren – eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.

Im März hatte ein Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Peschawar verübt, bei dem 64 Menschen getötet worden waren. Es war der verheerendste Anschlag in Pakistan seit 2018.

In Pakistan ist die große Mehrheit der Bevölkerung von mehr als 230 Millionen Einwohnern muslimischen Glaubens. In der Großstadt Peschawar leben etwa zwei Millionen Menschen. (lro/afp/dpa)