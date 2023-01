Bahn: 60.000 Gratis-Bahntickets für junge Menschen – das ist geplant

Die deutschen und französischen Minister haben in Paris ihren im Oktober abgesagten Ministerrat nachgeholt. Das Treffen fand anlässlich der Feiern zum 60-jährigen Bestehen des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags statt.

Deutsch-französischer Ministerrat in Paris

Berlin. Im Sommer soll es 60.000 Gratis-Fahrkarten für junge Menschen aus Deutschland und Frankreich geben. Anlass ist das 60. Jubiläum des Élysée-Vertrags. Ziel ist, dass junge Leute das jeweilige Nachbarland erkunden können.

Vereinbart wurde der Plan am Sonntag auf dem deutsch-französischen Ministertreffen in Paris, wie der Élyséepalast mitteilte. Das Sonderticket soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden und zum Bahnfahren in den beiden Ländern ermuntern.

Bedingungen und Starttermin noch unklar

Unter welchen Bedingungen es die Tickets gibt, wann es an den Start geht und wie lange es dann gültig sein wird, ist noch nicht bekannt.

Der Élysée-Vertrag, wie der deutsch-französische Freundschaftsvertrag meist genannt wird, wurde 1963 geschlossen. Vor demnach 60 Jahren wurde dieser Vertrag zur Aussöhnung der beiden einstigen Kriegsgegner unterzeichnet.

Aus diesem Jubiläum entstand die Idee der Gratis-Fahrkarten für junge Menschen. So soll die Verbindung Frankreich und Deutschlands weiter gestärkt werden.