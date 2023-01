Ibbenbüren (NRW): Schüler soll Lehrerin getötet haben

In Ibbenbüren (NRW) steht ein 17-Jähriger unter Verdacht, seine Lehrerin umgebracht zu haben. Der Teenager rief selbst den Notruf.

Polizei-Einsatz Bluttat in NRW: Schüler soll Lehrerin getötet haben

Ibbenbüren. Schreckliche Meldung aus Ibbenbüren im Münsterland (Nordrhein-Westfalen). Dort soll ein 17-Jähriger seine Lehrerin umgebracht haben. Der Jugendliche habe nach der Tat selbst den Notruf gewählt und sich widerstandslos festnehmen lassen, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) einen Sprecher der Staatsanwaltschaft in Münster.

Nach Informationen der Agentur ereignete sich die Tat an einem Berufskolleg. Dort soll der Verdächtige die Lehrerin laut Pressemitteilung der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr im Schulgebäude aufgesucht haben. Die Frau sei zu diesem Zeitpunkt allein in einem Klassenzimmer gewesen.

Ibbenbüren: 17-Jähriger soll Lehrerin mit Messer getötet haben

Dort soll der 17-Jährige die Lehrerin nach Informationen von AFP mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Zu den Hintergründen der Tat ist bisher nichts bekannt – die Ermittlungen dauern an. An dem Berufskolleg war am Dienstag ein größeres Polizeiaufgebot angerückt. Neben mehreren Streifenwagen trafen auch ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen und ein Notfallseelsorger ein. (fmg/dpa/afp)