Silvester: Darum sollte man um Mitternacht 12 Trauben essen

Madrid. Die Tradition gibt es schon seit über 100 Jahren – jetzt ist sie ein Trend auf TikTok: In Spanien werden an Silvester zwölf Trauben gegessen. Doch was hat es mit dem Brauch auf sich, der gerade viral geht?

Silvester-Tradition: 36 Sekunden Zeit zum Essen von zwölf Trauben

Um Mitternacht wird in Spanien das vergangene Jahr mit zwölf Glockenschlägen verabschiedet. Wenn die Glocke am königlichen Postamt in Madrid schlägt, dann soll bei jedem der Töne eine Traube gegessen werden.

Jede Traube steht für einen Wunsch in jeden Monat des kommenden Jahres. Um die Trauben nicht zu schnell runterschlingen zu müssen, dauert ein Glockenschlag drei Sekunden. Es bleiben also 36 Sekunden Zeit, um alle Trauben zu essen.

Wer es schafft, alle zwölf Trauben in dieser Zeit zu essen, dem soll das neue Jahr Glück und Erfolg bringen. Laut TikTok scheint das ab und an zu funktionieren: Immer mehr Leute posten derzeit, dass sie bei der letzten Silvesterparty Single waren, Weintrauben aßen und jetzt glücklich vergeben sind.

Tradition ursprünglich aus dem Jahr 1882

Dabei war das nicht das ursprüngliche Ziel der Tradition. Eine Theorie ist laut "National Geographic", dass im Jahr 1882 die Bourgeoisie während des Silvesterdinners Champagner trank und Weintrauben aß. Daher beschloss eine Gruppe von Madrilenen, diese Tradition zu ironisieren, indem sie sich zur Puerta del Sol begaben, um beim Klang des Glockenspiels Weintrauben zu essen.

Diese Aktion sollte die Klassenunterschiede in der Vorweihnachtszeit verdeutlichen und die Bräuche der Aristokraten verspotten. Heutzutage wird weiterhin davon gesprochen, dass Weintrauben den Überfluss symbolisieren.

Weintrauben zu Silvester: Das hat es mit der spanischen Tradition auf sich.

Foto: Soeren Stache/dpa/ZB/Archivbild

Brauch mit Vorsicht genießen

Wer das traditionelle Traubenessen mitmachen möchte, sollte aber vorsichtig sein, denn beim zu schnellen Essen droht Erstickungsgefahr. Gerade Kinder sollten daher vorsichtig sein.

Obwohl der Brauch seinen Ursprung in Spanien hat, ist dieser auch in Portugal und Ländern Lateinamerikas verbreitet. Auch gibt es ähnliche kuriose Traditionen in anderen europäischen Ländern. Die Dänen zum Beispiel zerbrechen Teller und die Italiener essen an Silvester Linsen. (rs)