Silvester: Darum sollten Sie an Neujahr rote Unterwäsche tragen

Brauch Deshalb sollten Sie an Silvester rote Unterwäsche tragen

Für das neue Jahr wünscht man sich an Silvester vor allem Glück. An dem Abend selber helfen viele ein wenig nach.

Wachsgießen & Co: Diese Glücksbringer gibt es an Silvester

In einigen Ländern Europas trägt man zu Silvester rote Unterwäsche. Was hat es mit dem Brauch auf sich und was erhofft man sich davon?