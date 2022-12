Aquadom: Mehr als jeder Dritte will große Aquarien verbieten

Eine Million Liter Wasser ausgetreten: Großaquarium zerbricht in Berliner Hotel

Eine Million Liter Wasser ausgetreten: Großaquarium zerbricht in Berliner Hotel

Berlin. In der vergangenen Woche ist in Berlin das Groß-Aquarium "Aquadom" geplatzt. könnte laut Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) der Grund dafür gewesen sein. Rund 1500 Fische aus dem Becken starben. Schnell entbrannte die Debatte: Ist das Tierquälerei und braucht es solche Großaquarien noch? Die Deutschen sind in dieser Frage gespalten.

Rund 44 Prozent der Deutschen wollen Großaquarien eher nicht oder gar nicht verbieten. 37 Prozent, also mehr als jeder Dritte, ist allerdings der Meinung, dass es die Riesen-Becken nicht mehr geben sollte.19 Prozent sind unentschlossen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Online-Meinungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

In fast allen Altersgruppen der 5000 Befragten sprach sich die Mehrheit gegen das Verbot der großen Wasserwelten aus. Mit 55 Prozent lagen die meisten Stimmen für Nein bei den 30-39-Jährigen.

Grünen-Wähler für Abschaffung von Groß-Aquarien

Nach Wahlabsicht sind nur die Grünen-Wählerinnen und Wähler mit 47 Prozent zu 35 Prozent eher für eine Abschaffung der Riesen-Becken. Die SPD-Wähler sind mit 40 Prozent auf beiden Seiten unentschlossen.

Eindeutig gegen das Verbot sind hingegen die Wähler von FDP und AfD. Bei den freien Demokraten sprachen sich 54 Prozent der Befragten mit Nein gegen den Bann aus. Mit AfD Wahlabsicht waren es 53 Prozent. Danach folgten die CDU-Wähler mit 47 Prozent.

PETA forderte das Verbot von weiteren Aquarienprojekten und sprach sich gegen den Wiederaufbau des Aquadoms aus. Laut der Tierschutzorganisation sei es nicht möglich, Fische in einem Aquarium artgerecht zu halten. Befürworter der Attraktionen betonen stattdessen die Wissensvermittlung über Natur und Umwelt, die mit den Riesen-Becken geleistet werde.

