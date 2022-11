Indonesien: Erdbeben tötet 20 Menschen – Hunderte Verletzte

In Indonesien bebte am Montag die Erde. Offiziellen Angaben zufolge starben bei dem Erdbeben der Stärke 5.6 mindestens 20 Menschen.

Berlin. In Indonesien sind bei einem Erdbeben der Stärke 5.6 mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden verletzt. Dem indonesischen Institut für Meterologie, Klimatologie und Geophysik zufolge lag das Epizentrum etwa 75 Kilometer südostlich der Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java, in 10 Kilometern Tiefe. Die Gefahr eines Tsunamis besteht demnach nicht.

Der Behördenchef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, sagte am Montag dem Sender Metro TV, nach seinen Informationen seien allein in einem Krankenhaus fast 20 Todesopfer und mindestens 300 Verletzte gezählt worden. Die Opfer kamen ums Leben, als ihre Häuser einstürzten, wie der nationale Katastrophenschutz mitteilte. Vier weitere Menschen in Cianjur wurden verletzt.

Hochhäuser wankten in Jakarta

In der Hauptstadt Jakarta waren die Erdstöße für rund 20 Sekunden zu spüren. Hochhäuser gerieten ins Wanken, schwere Schäden gab es aber offenbar keine. Menschen evakuierten ihre Büros im Zentrum der Stadt. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters davon, dass sie die Gebäude wackeln spürten und sahen, wie sich Möbel verschoben.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 5.4 an. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (pcl/dpa/AFP)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.