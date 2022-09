Helene Fischer Tour 2023: Sängerin gibt Pressekonferenz – Neue Details bekannt

Bei einem Auftritt in der Schweiz äußert sich die Sängerin zum Krieg in der Ukraine und findet dabei deutliche Worte:

Berlin. Viele Fans werden schon sehnsüchtig auf den Termin warten: Helene Fischer soll am heutigen Mittwoch um12 Uhr bei einer Pressekonferenz in Köln Einzelheiten zu ihren neuen Konzerten bekanntgeben. Der Schlagerstar geht 2023 wieder auf Tour.

Helene Fischer gibt Pressekonferenz: Was bisher bekannt ist

Schon im Vorfeld stehen erste Details zur Tournee von Helene Fischer fest. Die Sängerin will 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Stationen sind unter anderem:

Bremen

Köln

Hamburg

Dortmund

Leipzig

Stuttgart

Oberhausen

Berlin

Mannheim

Hannover

Wien

Zürich

München

Frankfurt

Helene Fischer: Konzert-Termine in 2023

Helene Fischer ("Atemlos durch die Nacht") arbeitet für die Konzerte mit dem aus Kanada stammenden Artistik- und Theaterkunst-Unternehmen Cirque du Soleil zusammen. Die 38-Jährige will ihre größten Hits, Songs ihres neuen Albums "Rausch" und "eine neue fantastische Show voll magischer Momente" präsentieren.

Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas. (dpa/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.