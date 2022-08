Helene Fischer: Konzert soll stattfinden – trotz Überschwemmungen

Am Samstag soll Helene Fischer ihr einziges Konzert in diesem Jahr geben. Wegen Unwetters droht die Absage.

Berlin. Seit dem frühen Nachmittag strömen Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer zum Messegelände in München, um am Abend Helene Fischer auf der Bühne zu sehen. Ab 20 Uhr soll die Schlagersängerin vor 130.000 Menschen auftreten. Das Konzert ist ausverkauft, es ist das einzige in diesem Jahr. Aber es ist eine Zitterpartie.

Bereits in den Tagen vor dem Mega-Event sorgten Unwetter für Probleme auf dem Messegelände in Bayern: Aufgrund des Unwetters mussten die Proben für das Konzert vorzeitig abgebrochen werden. Auch am Samstag selbst drohten Starkregen-Anfälle und Gewitter, die Veranstaltung wortwörtlich ins Wasser fallen zu lassen.

Helene Fischer: Eingangsbereich unter Wasser – Feuerwehr rückt an

Dabei gab es gleich mehrere Vorfälle: Gegen 17.30 Uhr meldete die Münchner Feuerwehr auf Twitter, wer sich bereits auf dem Gelände befinde, könne wegen des Starkregens und des herannahenden Gewitters Unterschlupf in den Messehallen finden. Bilder zeigten anschließend, wie Besuchende mit bunten Regenponchos in die Halle strömten.

Vorbildliche #helenefischer Fans in der #messemuenchen Geordnet nehmen sie das Angebot sich ins Trockene zu begeben an! Wir informieren wenn der Spuk vorüber ist.#wirfuermuenchen pic.twitter.com/EKuMxMtT1d — Feuerwehr München (@BFMuenchen) August 20, 2022

Doch der Regen sorgte noch für weitere organisatorische Schwierigkeiten. Zunächst konnten die U-Bahnen die Bahnhöfe der Messe nicht mehr befahren, weil darin zu viele Menschen Schutz vor dem Regen gesucht hatten.

Dann überfluteten die Wassermassen den Eingangsbereich des Konzertgeländes. Rund eine Stunde vor dem Event kündigte die Feuerwehr auf Twitter an: "Eingangsbereich beim Helene Fischer-Konzert unter Wasser! Wir pumpen ab!" Doch die Sicherheitsbehörden beruhigen die Fans.

Wir helfen wo wir können! Eingangsbereich bei #helenefischer Konzert unter Wasser! Wir pumpen ab! #wirfuermuenchen pic.twitter.com/HYfT9T2l2o — Feuerwehr München (@BFMuenchen) August 20, 2022

Helene Fischer: Konzert soll stattfinden – Besucher verärgert

Denn das Konzert soll "wie geplant" weiterhin um 20 Uhr stattfinden. Das kündigten Feuerwehr und Polizei München jeweils in den sozialen Netzwerken an. Dort verbreiteten Nutzer und Nutzerinnen derweil Bilder vom Veranstaltungsgelände, die für Beschwerden über die Entscheidung der Behörden und Organisierenden sorgten.

Darauf zu sehen sind Konzertbesuchende, die auf die Absperrungen klettern, um den Wassermassen zu entgehen. Andere berichten, sie seien "trotz 180 Euro pro Ticket" zurück ins Hotel gefahren. Die Entscheidung, das Konzert stattfinden zu lassen, sei "unverantwortlich". Der Deutsche Wetterdienst hatte allerdings am Morgen bereits seine Unwetterwarnung für Bayern aufgehoben. (reba)

Das sieht auch alles sehr entspannt aus 🤪

(Foto von einer Verwandten privat gesendet bekommen) https://t.co/IBHcwZvRIE pic.twitter.com/dJm20n9CSk — Majana (@sonnewolkenmix) August 20, 2022

