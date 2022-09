Geheimtipp von Jennifer Aniston & Co: Das ist Glow Coffee

US-Schauspielerin Jennifer Aniston steht auch in der Öffentlichkeit zu ihrer Absage an die Mutterschaft.

Berlin. Immer wieder schwappen Ernährungstrends und Kosmetik-Tipps aus Hollywood nach Deutschland herüber. Nicht immer handelt es sich bei den Produkt-Innovationen um Volltreffer. Wenn Jennifer Aniston und Jennifer Lopez aber auf ein Geheimrezept gegen das Altern schwören, muss etwas dran sein. Der Jungbrunnen ist laut den beiden Show-Größen der neue Trend Glow Coffee: Ein simpler Kaffee mit einem proteinbasierten Wundermittel.

Neuer Trend Glow Coffee: Aniston und Lopez schwören auf Kollagen

Im adretten Office-Look präsentiert sich Jennifer Aniston auf ihrer Instagram-Seite beim allmorgendlichen Kaffee trinken. Mit dabei: ein Produkt der Marke Vital Proteins. Doch nicht um muskelbildende Eiweiße geht es bei dem Post, sondern um Kollagene. Sehnen, Bänder, Knochen, Knorpel, sie alle sind auf das Bindegewebsprotein angewiesen. Stars wie Jennifer Aniston, J.Lo und die Kardashians haben Glow Coffee als Jungbrunnen für ihre Haut entdeckt.

Mehr zum Thema: Tom Cruise: Seine Fitness-Geheimnisse für "Top Gun 2"

Selbst mit 53 Jahren glänzt Friends-Star Jennifer Aniston immer noch mit porenreiner, strahlender Haut. Das Antioxidans Kollagen soll ein wichtiger Baustein ihres Beauty-Geheimnis sein. Jeden Tag schäume sie ihren Kaffee mit dem geschmacksfreien Pulver auf. Bei der Verdauung aufgespalten dringt das bioaktive Peptid in den Blutkreislauf ein und regt zur Bildung von körpereigenem Kollagen ein. Dieses strafft die Haut, reduziert Cellulitis, stärkt Nägel und Haare und soll Krankheiten vorbeugen.

Aus alt macht neu: Kollagen ist ein Nebenprodukt der Fleischindustrie

In der Regel sinkt der Kollagen-Spiegel bei Frauen ab dem 25. Lebensjahr. Die Produktion des Proteins, das Haut und Gewebe straff, elastisch und widerstandsfähig macht, nimmt bis zum Alter von 40 um rund ein Viertel ab. Mit 60 Jahren kann der Körper nur noch die Hälfte davon herstellen. Das Trendprotein ist auch in vielen Cremes zu finden, allerdings sind die Bestandteile zu groß, um von der Haut aufgenommen zu werden. Dass der Verzehr von kollagenhaltigen Ernährungsergänzungen zu nachhaltigen Verbesserungen der Haut beiträgt, ist aber wissenschaftlich umstritten.

Wer eine vegetarische oder vegane Lebensweise pflegt, kann Produkte auf Kollagenbasis nicht einnehmen. Das Protein ist rein tierisch und wird aus Schlachtabfällen gewonnen. Vor allem aus Haut, Knochen und dem Gewebe von Rindern entstammt das meiste für den Lebensmittelmarkt gewonnene Kollagen, aber auch Schweinefüße, Hahnenkämme und Fischgräten dienen mitunter als Ausgangsstoffe.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Cellulitis, Falten, Hautunreinheiten: Das alles soll das Wundermittel bekämpfen

Statt Glow Coffee kann der Kollagen-Cocktail einfach mit Wasser oder Tee angerührt werden. Weil Kollagen hitzeresistent ist und im Zusammenspiel mit dem kreislaufanregenden Koffein eine besonders starke Wirkung entfaltet, bietet sich die Zubereitung mit Kaffee an. Auch in Flüssigampullen wird das Anti-Aging-Mittel vertrieben. Im Kollagen-Pulver, das auf dem deutschen Markt schon lange in Apotheken und Online-Shops erhältlich sind, sind oft auch Vitamin C und Hyraulonsäure beigemischt. Beide Wirkstoffe sollen zusammen dem Alterungsprozess von Haut und Organismus entgegenwirken.

Auch interessant: Diese 13 Vitamine sind für den Körper lebenswichtig

Dass J.Lo und Aniston auch mit über 50 Jahren noch wie aus dem Ei gepellt wirken, hat mit großer Sicherheit viel mit viel Sport, gesundem Schlafrhythmus, einer ausbalancierten Ernährung und möglicherweise auch der Schönheitsmedizin zu tun. Doch dass die teils extrem teuren Kollagen-Produkte auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten hierzulande auf große Gegenliebe stößt, lässt sich etwa an den Kundenbeiträgen auf Amazon nachvollziehen. Wer das nötige Kleingeld hat, darf für das Nahrungsergänzungsmittel Kilopreise von 33 Euro aufwärts bezahlen. (sk)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.