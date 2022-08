Italien: Heftiger Sturm in beliebter Urlaubsregion - Behörden warnen

Am Donnerstag kündigen Wetterdienste schwere Stürme in mehreren norditalienischen Regionen an. Inzwischen gibt es bereits mehrere Tote.

Der Gardasee in Norditalien hat den tiefsten Wasserstand seit 15 Jahren erreicht. Während sich das Niedrigwasser derzeit nicht auf den Tourismus in der beliebten Urlaubsregion auswirkt, leidet die Landwirtschaft unter der anhaltenden Dürre.

Orkan Schwere Unwetter in Italien und Frankreich – Mehrere Tote

Berlin.

In Italien und Frankreich sind schwere Unwetter über das Land gezogen

Vor allem betroffen waren mehrere beliebte Urlaubsregionen wie etwa die Toskana

Mehrere Menschen wurden getötet

Italienische Wetterdienste kündigen für Donnerstag schwere Unwetter in mehreren Regionen im Norden des Landes an. Den Stürmen war eine lange Hitzeperiode mit flächendeckender Trockenheit vorangegangen. Am Nachmittag berichten italienische Medien nun von zwei Toten und mehreren Verletzten in der Toskana. Zuvor waren die Unwetter bereits über die französische Insel Korsika im Mittelmeer gezogen und forderten mindestens fünf Tote.

Wie der nationale meteorologische Dienst Italiens berichtete, sollten die Unwetter am frühen Donnerstagmorgen beginnen und über 24 bis 36 Stunden anhalten. Besonders die Regionen um Ligurien, Piemont, das Aostatal und die Lombardei seien betroffen.

Regen, Starkregen und Dauerregen: Das sind die Unterschiede Regen, Starkregen und Dauerregen: Das sind die Unterschiede

In den Regionen Toskana und Emilia-Romagna kündigten die Wetterdienste schwere Sturmböen und eine "hohe Blitzaktivität" an. Die Toskana ist eine beliebte Urlaubsregion für zahlreiche Deutsche und lockt im Sommer viele Reisende auf die lokalen Campingplätze. Besonders hier können die Unwetter Lebensgefahr bedeuten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sturm in Italien: Mehrere Tote in der Toskana

Bereits am Nachmittag vermeldeten italienische Medien schwere Schäden und mehrere Todesopfer und Verletzte infolge des Unwetters. In der Toskana seien ein Mann und eine Frau gestorben, beide seien jeweils durch einen umfallenden Baum getötet worden. Mindestens zwölf weitere Menschen seien durch umfallende Bäume oder herabfallende Dachziegel verletzt worden.

Wie der Regionalrat auf Facebook mitteilt, verlängert die Region Toskana die Unwetterwarnung bis Freitagabend um 20 Uhr. Auch die Stadt Mailand in der Lombardei sprach Warnungen für die Bevölkerung aus. In Florenz in der Toskana hatten Bäume die Stromleitungen beschädigt und für Stromausfälle gesorgt.

Rupa (Italien): Ein Löschfahrzeug fährt zu einem Einsatz an der Grenze zwischen Miren und Nordostitalien, wo Waldbrände wüten. Mehr als tausend Feuerwehrleute bekämpfen den Brand. Foto: Luka Dakskobler/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Abgebrannter Kiefernwald in Frankreich: Die Böden sind staubtrocken, die Temperaturen sinken seit Wochen nicht. Diese Luftaufnahme aus Pyla Sur Mer im Südwesten Frankreichs belegt die Zerstörung durch Waldbrände. Seit dem 12. Juli mussten Zehntausende Menschen ihre Häuser und Sommerurlaubsorte verlassen. Foto: Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33 via AP/dpa -

In den Monts d'Arrée in der Bretagne helfen Landwirte mit im Kampf gegen die Flammen. Sie bringen mit ihren Traktoren Wassertanks zum Löschen herbei. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Brand in Griechenland: Ein Feuer greift auf ein halbfertiges Wohnhaus in Pallini, nördlich von Athen, über. Die griechische Regierung stellt Hubschrauber und Löschflugzeuge zur Verfügung, um ein Ausbreiten der Waldbrände zu verhindern. Foto: Aris Oikonomou / AFP

Auch Deutschland ächzt unter Temperaturen bis zu 40 Grad: Manche Ladenbesitzer wie hier im bayerischen Regensburg schlossen vorsorglich die Geschäfte. Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Obdachlose in der Hitzewelle: Helferinnen und Helfer verteilen in Hamburg Wassermelone und kalte Getränke an Wohnungslose. Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



In Venedig beschädigte der Sturm den Glockenturm des Markusturms. Das höchste Gebäude der Stadt gilt als Symbol Venedigs. Der Wind under der Regen hätten Ziegelfragmente vom Turm gelöst, berichten italienische Medien. Die Behörden hätten den Turm abgesperrt und Besuchende evakuiert.

Die sehr starke Gewitterlinie hat in Korsika 3 und in der Toskana 2 Tote sowie dutzende Verletzte gefordert. Wir mussten mehreren Bäumen etc. ausweichen.



Das Video zeigt die heftigen Sturmböen und den Downburst nahe Florenz. Man achte auf das Riesenrad.



Video v. Evandro Maritli pic.twitter.com/GcEIA4pmWw — UwBe International - Severe Weather Research (@UwBeobachtung) August 18, 2022

Una violenta #trombadaria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza.@Maserati_HQ @Aon_plc pic.twitter.com/ETKEHECVtj — giovanni soldini (@giovannisoldini) August 18, 2022

Unwetter in Italien: Frankreich meldet drei Tote durch Sturm

Zuvor waren die Unwetter bereits über die französische Mittelmeerinsel Korsika und den Süden des französischen Festlandes hinweggezogen. Im Süden Korsikas maßen Wetterdienste am frühen Donnerstagmorgen Orkanböen von bis zu 224 Kilometern pro Stunde.

This morning Ajaccio Airport experienced wind gusts over 130km/h during thunderstormspic.twitter.com/LNdXU1ddt0 — AIRLIVE (@airlivenet) August 18, 2022

Französische Medien sprechen von mindestens fünf Toten und zahlreichen teilweise schwer Verletzten. Wie der französische Sender "TF1" schreibt, seien mehrere Personen auf Campingplätzen gestorben, darunter ein 13-jähriges Mädchen.

Das französische Festland wird wohl auch weiterhin mit schweren Witterungen zu kämpfen haben: Am Donnerstagvormittag sprachen französische Wetterdienste Warnungen für Starkregen und mögliche Überschwemmungen aus. Auf Korsika habe sich die Wetterlage aber mittlerweile wieder entspannt. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.