Biontech & Co.: Rätsel um Post-Vac-Syndrom - Schlimme Nebenwirkungen

Nebenwirkungen Biontech & Co.: Rätsel um Post-Vac-Syndrom nach Impfung

Kann man auch durch die Corona-Impfung krank werden? Ein Medienbericht hat sich mit dem sogenannten Post-Vac-Syndrom beschäftigt

Dabei geht es um die durch die Corona-Impfung mit Biontech und Co. ausgelösten möglichen Nebenwirkungen

Betroffene klagen über ähnliche Beschwerden wie bei Long Covid, doch ein Kausalzusammenhang fehlt. Karl Lauterbach reagiert dazu auf Twitter

In der Öffentlichkeit häufen sich Berichte von Langzeitnebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Das Phänomen, zu dem es bisher noch keine wissenschaftlich belastbaren Zahlen gibt, firmiert unter dem Stichwort Post-Vac-Syndrom. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbauch (SPD) kündigte am Montag auf Twitter an, das Thema untersuchen zu wollen.

Lauterbauch bezog sich in seinem Tweet auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. In dem wird das Schicksal einer Verwaltungsangestellten des Deutschen Bundestages geschildert, die auch Monate nach der Corona-Impfung über Kribbeln in Körperteilen und Taubheitsgefühle klagt. Drei Tage nach der Impfung im Mai 2021 mit dem mRNA-Vakzin von Hersteller Moderna hätten diese begonnen.

Biontech und Co.: Meist jüngere Menschen vom Post-Vac-Syndrom betroffen

Der „Spiegel“ verweist auf das Internet-Forum „Nebenwirkung der Covid-Impfung“ und spricht von Dutzenden Berichten über ähnliche Erfahrungen:

Sehstörungen,

Muskelzuckungen,

Herz- und Lungenbeschwerden,

Schwindel.

Die Symptome des Post-Vac-Syndroms erinnerten an die des Post-Covid-Syndroms Monate nach einer Infektion.

An der Uniklinik in Marburg, schreibt der Spiegel, gibt es bereits eine Sprechstunde für Betroffene. Diese seien meist jung, meist seien es Frauen, berichtet der Klinikdirektor der Kardiologie, Bernhard Schieffer. Ob die Symptome der Patienten tatsächlich durch die Covid-Impfung ausgelöst worden seien, sei unklar. Es scheine aber so etwas wie eine Reaktivierung früherer Viruserkrankungen oder eine Autoimmunreaktion zu geben.

Für das Post-Vac-Syndrom gibt es keine wissenschaftliche Belege.

Für die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen ist in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut zuständig, eine Bundesbehörde.

Im aktuellen Sicherheitsbericht vom 31. Mai werden Symptome des Post-Vac-Syndroms beschrieben.

Bei sieben von 100.000, so der Spiegel, seien es Gefühle von Taubheit oder ein Kribbeln.

Bei deutlich mehr Menschen eine anhaltende Müdigkeit.

Bis zum Wochenende waren etwa 64,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Mehr als 180 Millionen Dosen wurden verabreicht.

Biontech und Co.: „Jede Impfung kann unerwünschte Immunantwort auslösen“

Was in aller Regel fehlt ist ein gesicherter kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Symptomen. Meist wird dieser berichtet, kann aber wissenschaftlich nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. „Grundsätzlich kann jede Impfung unerwünschte Immunantworten entweder auslösen oder verstärken“, zitiert der „Spiegel“ Christian Bogdan, Direktor des Instituts für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Mitglieder Ständigen Impfkommission (Stiko). Das Risiko sei aber gering im Vergleich zu möglichen unerwünschten Reaktionen des Immunsystems bei einer Infektion mit Sars-CoV-2. Es bedürfe einer Aufklärung und eines Ausschlusses anderer Ursachen.

Genau dafür plädiert nun auch Gesundheitsminister Lauterbach. Er twitterte: „Wir empfehlen die Impfung gegen Covid und gegen Post-Covid. Der Nutzen übersteigt das Risiko in jeder Altersgruppe. Trotzdem ist Post-Vac kein Tabuthema und muss erforscht und behandelt werden.“ (fmg)

