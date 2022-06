Berlin: Fahrzeug fährt laut Polizei in Menschenmenge – 30 Verletzte

In Berlin ist am Vormittag ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und offenbar auf den Gehweg gefahren. Es gibt mehrere Verletzte.

Unglück Berlin: Fahrzeug fährt in Menschenmenge – Verletzte

Berlin. In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Offenbar handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Auto der Marke Renault.

Ersten Angaben zufolge kam ein Fahrzeug von der Straße ab und fuhr offenbar auf den Gehweg, wodurch Passanten zu Schaden kamen. Zehn Menschen wurden laut Feuerwehr dabei verletzt. Die Feuerwehr korrigierte damit erste Angaben zu verletzten Personen. Zunächst war von 30 Verletzten die Rede. (dpa/bef)

Mehr dazu in Kürze.