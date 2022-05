9-Euro-Ticket: Verwirrung um Gültigkeit – Gilt der Fahrschein im Intercity?

Mit dem 9-Euro-Ticket kann man zwischen Juni und August in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Wo man das Ticket kaufen kann und was beachtet werden sollte, zeigt das Video.

Berlin. Bisher scheint das 9-Euro-Ticket ein voller Erfolg zu werden. Über eine Million Fahrscheine hat die Deutsche Bahn bereits abgesetzt und überall im Land freuen sich Menschen darauf, die schönsten Strecken im Nahverkehr zu erleben.

Je näher allerdings der Stichtag 1. Juni kommt, ab dem das Ticket gültig ist, desto mehr Fragen ergeben sich. Denn ganz klar ist nicht, welche Züge mit dem günstigen Fahrschein nutzbar ist. Zwar dürfen alle reinen Regionalzüge genutzt werden, nicht aber in Fernzügen, die als Regionalzüge nutzbar seien, erklärt Pro-Bahn-Ehrenpräsident Karl-Peter Naumann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Lesen Sie auch: 9-Euro-Ticket: Wann und wo Sie die Fahrkarte kaufen können

9-Euro-Ticket: Verwirrung über Gültigkeit

Das führt natürlich zu Verwirrung. Denn in der DB-App lässt sich zwar der Reiter "Nur Nahverkehr" einstellen – der zeigt allerdings auch Züge an, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt. Wer sicher sein will, muss bei der Ticketsuche noch auf "Details anzeigen" und dort auf "Weitere Informationen" klicken. Erst dort ist vermerkt, wer der Betreiber ist. DB Regio oder DB Fernverkehr. Das günstige Ticket ist bis auf wenige Ausnahmen nur in DB-Regio-Zügen gültig.

Ein Shitstorm auf Twitter ließ nicht langer auf sich warten. Am Freitag verdeutlichte die Bahn dann, dass entsprechende Hinweise auf die Gültigkeit des 9-Euro-Tickets in der App geschaltet würden. Die Fernverkehrszüge, in denen das Ticket nicht gilt, werden in der Reiseauskunft neben der IC- mit einer Regionalzug-Kennzeichnung ausgewiesen. Dabei stehe der Hinweis "9-EUR-Ticket nicht gültig", sagte ein Sprecher. Auch interessant: 9-Euro-Ticket: Die längsten Bahn-Strecken im ÖPNV

Intercity-Verbindungen: Hier gilt das 9-Euro-Ticket

Ebenfalls am Freitag erklärte die Bahn, dass sieben Intercity-Verbindungen mit dem 9-Euro-Ticket befahrbar sein werden:

Bremen - Norddeich Mole

Elsterwerda - Berlin

Berlin - Prenzlau

Potsdam - Berlin - Cottbus

Dillenburg - Letmathe

Erfurt - Gera

Stuttgart - Konstanz

Für diese Strecken gibt es laut Bahn-Sprecher entsprechende Vereinbarungen mit den Ländern, dass Fahrgäste mit Nahverkehrsfahrkarte diese IC nutzen dürfen; die Länder leisten dafür eine Kompensation an die Bahn. Lesen Sie auch: Die schönsten Strecken für Reisen mit dem 9-Euro-Ticket

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.