Flugzeug in Florida von Passagier gelandet - Pilot war ausgefallen

Ein Passagier in Florida musste eine Cessna in Palm Beach landen, weil der Pilot handlungsunfähig war.

Palm Beach, Florida. Es ist vermutlich der Alptraum jedes Flugpassagiers: Mitten in der Luft fällt der Pilot wegen eines medizinischen Notfalls aus. Ein Co-Pilot, der das Steuer übernehmen könnte, ist nicht an Bord. Um eine Katastrophe zu verhindern, muss ein Passagier ohne jede Flugerfahrung das Flugzeug auf den Boden bringen.

Genau diese Situation ist am Dienstag in Florida, USA, passiert. "Ich habe keine Ahnung, wie man das Flugzeug fliegt", funkte Darren Harrison, eigentlich nur Passagier einer Cessna, an die Luftraumüberwachung. Glücklicherweise hatte Fluglotse Robert Morgan an diesem Tag im Tower des Internationalen Flughafens von Palm Beach Dienst. Morgan navigiert nicht nur Flugzeuge, sondern ist auch zertifizierter Fluglehrer mit über 12.000 Flugstunden Erfahrung.

Passagier muss Flugzeug steuern: Ich habe noch nie ein Flugzeug gelenkt

Als Passagier Darren Harrison seinen Hilferuf aus der Cessna absetzte, war Morgan gerade in der Pause. Seine Kollegen riefen ihn wegen seiner Flugerfahrung in den Kontrollraum, erklärt er dem Fernsehsender CNN: "Als ich dort ankam war im Kontrollraum viel los. Leute sagten zu mir 'Hey, da ist ein handlungsunfähiger Pilot. Die Passagiere fliegen das Flugzeug. Sie haben keine Flugerfahrung'".

Morgan sprach daraufhin mit Darren Harrison, der als Aushilfspilot das Steuer der Cessna übernommen hatte. Er sei sehr ruhig gewesen, erklärte Morgan CNN: "Er sagte mir: 'Ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Ding stoppe, wenn ich auf der Landebahn bin'".

Florida: Passagier muss Flugzeug in Palm Beach landen

Der Fluglotse und -lehrer entschied, die Cessna zum größten Flughafen der Umgebung zu leiten: Palm Beach International Airport. Durch Morgans genaue Anleitung schaffte es Darren Harrison, die kleine Cessna auf dem Flughafen zu landen – und das mit Bravour, wie Morgan erzählt: "Die Landung war eine zehn von zehn".

Andere Piloten hatten die Landung des Flug-Amateurs ebenfalls mitbekommen. "Oh mein Gott. Großartige Leistung", kommentierte ein Pilot im Dienste von American Airlines die Situation über Funk.

Nach Landung: Fluglotse und Passagier lernen sich kennen

Nach der erfolgreichen Landung hatten Fluglotse Morgan und Darren Harrison die Möglichkeit, sich zu treffen. Sie hätten sich lange umarmt, Harrison hätte sich für Morgans Hilfe bedankt, sagte der Fluglotse. "Es war ein emotionaler Moment", so Morgan. "Er sagte mir, dass er jetzt nur nach Hause zu seiner schwangeren Frau wolle. Das hat die Sache noch besser gemacht."

Als Held sieht sich der Fluglotse trotz seinem Anteil an dem glücklichen Ausgang allerdings nicht. "In meinen Augen ist er [Darren Harrison, Anm. d. Red.] der Held. Ich habe nur meine Arbeit gemacht", sagte Morgan zu CNN. Der ursprüngliche Pilot der Cessna bekam nach der Landung sofort medizinische Hilfe und soll wieder wohlauf sein, berichtet das Portal "Good News Movement".

