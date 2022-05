Ukraine-Krieg: So kämpft ein herzkranker Kommandeur gegen Putin

Charkiw. Im Stab habe man ihm gesagt, seine Soldaten sollten filmen, wie sie kämpften. „Unsere Filme sehen so aus: Gras, Beine, du hörst den Beschuss und schweres Atmen, dann siehst du wieder Beine. Das war der ganze Kampf“, sagt der ukrainische Kommandeur und lächelt, die Oberreihe seiner Schneidezähne leuchtet golden auf.

Die im Stab in Kiew seien unzufrieden. „Wir sollten was Schönes filmen, sagen sie, vor den Panzern posieren, die wir in Brand geschossen haben.“ Aber wenn sie feindliche Fahrzeuge unter Feuer genommen hätten, gelte es, die Beine in die Hand zu nehmen, der Feind schieße schließlich zurück: „Babbaaach!“, sagt er. „Manchmal sehen wir noch schwarzen Rauch, dann wissen wir, dass wir getroffen haben.“

Ukraine: Jaranzews Truppe geriet in einen russischen Feuerüberfall

Vorher hat Jewgeni Jaranzew (54), Codename Barett, seine Kompanie zum Appell antreten lassen. Oder das, was von ihr übrig geblieben ist. Gut 40 Leute in zwei Reihen auf einem Kiewer Kasernenhof. „Ausrichten, alle auf einer Linie!“, ruft Jaranzew. Jemand schiebt sich vor, jemand macht einen Schritt zurück, aber die Front bleibt kurvig. „Gerade, Leute, schaut auf eure Schatten!“ Wieder machen einige Krieger Trippelschritte. Sie geben sich nicht wirklich Mühe, schneidig zu wirken, manchen scheinen die hellgrün-grün gefleckten Kampfanzüge eine Nummer zu groß zu sein.

Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa

Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa

Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa

Ein aktuelles Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa

Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa

Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem rusischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa

Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa

Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa

Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa

Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa

Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp

Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27 April bei Izyum verwundet worden.

Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa

Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.

Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa

Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa

Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa

Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa



Aber Jaranzews Truppe ist einer der 1000 Gründe dafür, dass Russlands Offensiven in der Ukraine klemmen. Die „11. Separate Kompanie der 112. Brigade der Territorialverteidigung Kiews“ besteht aus Aufklärern und Einzelkämpfern, eine der ukrainischen Einheiten, die es gewohnt sind, noch vor der vordersten Front zu kämpfen.

Die Kompanie hat im April an den erbitterten Kämpfen um das Städtchen Lyman an der Nordflanke der Donbass-Front schwere Verluste erlitten: 17 Tote, einen Gefangenen und 24 Verwundete, fast die Hälfte ihrer Soldaten. „Gerade als wir ankamen, begann die russische Großoffensive“, erzählt Jaranzew. „Wir hatten noch keine Stellungen bezogen und gerieten in einen Feuerüberfall.“ Acht der Pkw, zur Hälfte Privatautos, zur Hälfte aus Spenden gekaufte Gebrauchtwagen, in der seine Kämpfer saßen, brannten aus. „Unsere sind mitverbrannt“, erzählt Jaranzew.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jewgenis Sohn lebt in Deutschland

Der schmale Streifen mit Ordensabzeichen an seiner Brust wirkt unscheinbar neben dem schwarzen Aufnäher: „Head Hunters“. Das Sternchen eines Unterleutnants auf der Stoffklappe dazwischen wirkt noch unscheinbarer. „Vom Alter her müsste ich Major sein, also kommandiere ich.“ Wieder grinst er. Jewgeni Jaranzew ist gelernter Kinderpsychologe, aber er arbeitete früher als Chefredakteur der Zeitschrift „Kurortnye Westi“ im Badeort Feodossija auf der damals noch ukrainischen Krim. Er ist seit 30 Jahren verheiratet, sein erwachsener Sohn lebt in Deutschland.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Jaranzew hat einen russischen Pass, seine Schwester lebt in St. Petersburg, vor der Krim-Krise arbeitete er mit einer Druckerei in Kursk zusammen. „Einmal, nach einem Putin-Fernsehauftritt, habe ich die Setzer gefragt: ,Na, was erzählt euer Glatzkopf?‘“ Sie hätten sich mit verzerrten Gesichtern abgewandt. „Für die Russen war Putin schon damals sakral.“ Russen bräuchten einen Chef, der sie anbrülle und erniedrige. Die Ukrainer aber hätten schon vor Hunderten Jahren als Saporoger Kosaken Mehrheitsentscheidungen gefällt. Jetzt lebten sie wieder 30 Jahre ohne Obrigkeit, sie seien es gewohnt, selbstständig zu denken.

Viele Ukrainer führen auch Krieg wie Kosaken. Dezentral, aber mit Feuereifer. Nachdem Russland 2014 die Krim besetzte, kämpfte Jaranzew im Freiwilligenbataillon Aidar gegen die hybride russische Invasion im Donbass, landete nach der Kesselschlacht um Debalzewe im Hospital. „Danach haben sie mich nach Hause geschickt. Ich stand in Kiew auf der Straße und wusste nicht wohin.“ Er organisierte mit anderen Donbass-Kämpfern einen Veteranenverband.

Jetzt kämpfen auch die russischen Soldaten erbittert

Auch die Hälfte seiner Männer kämpfte 2014/15 bei Aidar. Und als am 24. Februar Putins Krieg gegen die ganze Ukraine begann und russische Truppen auf dem Flughafen Hostomel bei Kiew landeten, telefonierten sie sich zusammen, um die Feinde zu bekämpfen. Ein junger Aidar-Veteran kam mit seiner Freundin im Pkw, eine russische Panzergranate tötete beide. Jaranzew selbst hatte drei Wochen vorher eine Herzklappenoperation überstanden, konnte wegen heftiger Brustschmerzen beim Rückstoß kein Sturmgewehr benutzen, er begnügte sich mit einer Pistole und Handgranaten.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Die zusammengewürfelten ukrainischen Kämpfer jagten die russischen Fallschirmjäger damals in die Wälder. Zu Kriegsbeginn hätten die Russen unentschlossen gewirkt, sagt Jaranzew, jetzt aber kämpften auch sie erbittert. „Viele ihrer Kameraden wurden getötet, die wollen sie rächen.“ Das Dorf Nowe, das seine Kompanie an der Donbass-Front verteidigte, habe dreimal den Besitzer gewechselt.

Der Krieg sei ganz anders als 2014/15, erklärt er, es gebe viel mehr Panzer und Kampfdrohnen, vor allem viel mehr schwere Geschütze. Auch die Ukraine habe normale Artillerie, beide Seiten setzten ihre Luftwaffe ein. Allerdings flögen die russischen Flugzeuge inzwischen sehr hoch, aus Angst vor den Stinger-Raketen der Ukrainer. Auch die Panzersoldaten beider Seiten seien nervös geworden.

Ukrainer in der Kompanie sind zwischen 17 und 67 Jahren

Jaranzews Männer besitzen jetzt panzerbrechende Waffen im Überfluss, allerdings die verschiedensten Modelle. Amerikanische Javelin-Systeme und britische Nlaws, deren Raketen sich selbst ins Ziel steuern, oder schwedische Carl-Gustav-Granatwerfer. Die deutsche Panzerfaust 3 sei unpraktischer als die sowjetische RPG-Panzerbüchse. Vor jedem Schuss müsse man den Verschluss abschrauben. „Das haben wir erst gemerkt, als wir auf Youtube studierten, wie man so eine Panzerfaust bedient.“

In der Kiewer Vorstadt Moschtschun seien sie vor einigen Wochen auf einen feindlichen Schützenpanzer gestoßen. Zuerst habe ein Kämpfer, ein 67-jähriger Brillenträger, eine Panzerfaust 3 auf ihn abgefeuert, zu kurz, danach ein 30-Jähriger aus kürzerer Distanz noch eine Panzerfaust 3, wieder zu kurz. „Aber zwischen den Schüssen sind die Fallschirmjäger, die drin saßen, davongerannt.“

Jaranzew sagt, der 67-Jährige sei der Älteste, ein 17-Jähriger der Jüngste in ihrer Kompanie. Die Armee habe inzwischen beide wegen ihres Alters entlassen, jetzt kämen sie inoffiziell zu Fronteinsätzen mit. „Unsere Kompanie ist wie das ganze Volk: ein Drittel jung, ein Drittel erwachsen, ein Drittel Opas.“

Jaranzew: Millionen werden vor Hungersnot nach Europa fliehen

Auch in anderen Einheiten finden sich ganze Teams von Großstadtukrainern, die in den vergangenen acht Jahren auf eigene Faust ins Kriegsgebiet gefahren sind, um dort als Späh- und Stoßtrupps zu kämpfen. Viele sind über 50, offenbar fühlen sich viele angesichts des Todes wieder jung. Aber auch die regulären Truppen agieren oft in Kleinkampftruppen von drei bis acht Soldaten.

Jewgeni Jaranzew wurde am Bein verletzt.

Als Kundschafter, Scharfschützen oder Panzerjäger setzen sie den Russen böse zu. Angst? „Als Kommandeur hast du herumzulaufen und zu brüllen, für Angst bleibt keine Zeit“, erklärt Jaranzew. Und wegen seiner Herzklappe müsse er täglich das blutverdünnende Mittel Warfarin einnehmen. „Deshalb trage ich keine Schutzweste.“ Die Weste schützt den Rumpf. Für ihn aber sei auch eine verletzte Schlagader an Arm oder Bein tödlich.

Aber lieber redet er über die Zukunft dieses Krieges: Die Russen würden im Sommer versuchen, die ukrainische Getreideernte noch auf den Feldern zu verbrennen. „Das gibt eine Hungersnot in Nordafrika, Millionen werden davor nach Europa fliehen, das ist es, was Putin will.“ Abgesehen davon ist Jaranzew vom Sieg der Ukraine gegen Russland überzeugt.

50.000 Dollar für feindliche Überläufer mit Fahrzeug

Bei Lyman hat es ihn am Bein erwischt, er ist glimpflich davongekommen, humpelt am Stock in den Hinterhof, zeigt einen neu erbeuteten BTR-82-Schützenpanzerwagen und die russischen Fahrzeugpapiere dazu. „Feindlichen Überläufern verspricht die Regierung 50.000 Dollar für jedes mitgebrachte Fahrzeug, das wären für unsere Kompanie 1000 Dollar pro Soldat.

Aber wir haben schon zwei Beute-Schützenpanzer abgeliefert und kein Geld gesehen. Der ist 300.000 Dollar wert.“ Er sei neu, habe keine 1000 Kilometer auf dem Tacho. „Jetzt klären wir das erst mal mit der Prämie.“ Dass er doch kein Überläufer aus Russland sei, ist für ihn kein Argument. „Ich habe doch auch einen russischen Pass.“ Diesmal wollen Jaranzew und seine Kosaken ihre gepanzerte Beute nicht so einfach hergeben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.