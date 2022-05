Aldi: Teppich im Eingang hat eine geheime Funktion

Der graue Teppich am Eingang von Aldi-Filialen soll nicht nur Schmutz abfangen – er hat auch noch eine weitere praktische Funktion.

Discounter Aldi: Diese geheime Funktion hat der Teppich am Eingang

Berlin.

Die Filialen des Discounter Aldi haben im Eingangsbereich einen grauen Teppich liegen

Dieser soll Schmutz abfangen

Doch er erfüllt auch noch eine weitere Funktion

Tausende laufen am Tag darüber, doch schenken sie ihm keine Beachtung: dem grauen Teppich am Eingang von Filialen des Discounters Aldi. Dabei kann der Teppich nicht nur Schmutz abfangen, sondern erfüllt auch eine ganz besondere Funktion – die mit den Einkaufswagen des Discounter zu tun hat.

Seit über 15 Jahren setzt Aldi bei seinen Einkaufswagen auf Wegfahrsperren. Die blockieren die Räder, sobald sich einer der Wagen zu weit vom Gelände des Discounters bewegt. Das soll Diebstähle verhindern. Dafür sind an den Grenzen des Aldi-Geländes Magnetstreifen angebracht, die die Wegfahrsperren aktivieren. Wird ein Wagen darüber gefahren, lässt er sich nur noch schwer oder gar nicht mehr schieben.

Aldi-Teppich löst Wegfahrsperren von Einkaufswagen

Es kann allerdings auch vorkommen, dass Kundinnen und Kunden ohne böswillige Absichten an einen gesperrten Einkaufswagen geraten. In solchen Fällen hilft der Teppich am Eingang. Wie das Computermagazin "Chip" berichtet, kann dieser die Wegfahrsperren der Einkaufswagen wieder aufheben.

Dafür sind in den Teppich kleine Magnetrillen eingelassen, die die Sperre lösen. Sobald eine Kundin oder ein Kunde mit einem Einkaufswagen darüber fährt, wird eine eventuell aktivierte Wegfahrsperre aufgehoben und der Einkauf kann ganz normal fortgesetzt werden. (csr)

