Boris Becker: Noch-Ehefrau Lilly über Strafe – "viel zu hoch"

Promis Noch-Ehefrau Lilly: So geht es Boris Becker im Gefängnis

Berlin. Tennis-Legende Boris Becker sitzt seit vergangenem Freitag in der Haftanstalt Wandsworth in London. Zuvor war der dreifache Wimbledon-Sieger zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nun äußerte sich Beckers Noch-Ehefrau Lilly bei "Piers Morgan Uncensored" erstmals zu der Verurteilung.

Lilly und Boris Becker hatten sich im Jahr 2005 kennengelernt und 2009 geheiratet. Im Jahr 2010 kam der gemeinsame Sohn Amadeus zur Welt, 2018 trennte sich das einstige Traumpaar. Inzwischen ist Boris mit Lilian de Carvalho Monteiro liiert, die vom Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt und ebenso wie er in London lebt.

Boris Becker: Noch-Ehefrau und Freundin halten zusammen

Noch vor einiger Zeit sah es so, als würden Lilly Becker und Boris' neue Freundin Lilian keine sehr guten Freundinnen werden. Lilly feindete ihre Nachfolgerin immer wieder öffentlich an. Doch der Prozess und die Verurteilung Beckers haben die beiden Frauen zusammengeschweißt. Gegenüber Piers Morgan sagte Lilly Becker: "Sie war die Erste, die mich kontaktierte und fragte, wie es mir geht." Lesen Sie auch: Boris Becker: So heruntergekommen ist sein Londoner Gefängnis

Lilly verrät, dass das Urteil sie schockiert habe. "Ich bin komplett zusammengebrochen". Doch wie sie erzählt, musste sie sich trotzdem zusammenreißen – wegen des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Becker erzählt, sie habe dem Zwölfjährigen erklären müssen, dass sein Vater ins Gefängnis muss: "Ich wünsche das niemandem. Das war das härteste, was ich tun musste".

Lilly erzählt, sie habe Boris noch kurz vor der Urteilsverkündung gesehen. Er habe gewusst, was auf ihn zukommt, und sei darauf eingestellt gewesen: "Seine Psyche ist so stark, er ist auf solche Momente vorbereitet. Das Leben mit Boris ist nie langweilig – es ist Schlagzeile auf Schlagzeile".

Lilly Becker bei Piers Morgan über Boris

Lilly Becker: Boris' Strafe ist "viel zu hoch"

Vorbereitung hin oder her – das Leben im Gefängnis ist kein Zuckerschlecken. Doch Boris scheint es bisher gut zu gehen, wie Lilly Piers Morgan verrät. "Es ist natürlich kein Fünf-Sterne-Hotel. Aber es geht ihm den Umständen entsprechend." Doch Lilly findet auch, dass die Strafe des mehrfachen Wimbledon-Gewinners zu hoch sei – "viel zu hoch". Auch interessant: Trump beleidigt Moderator Piers Morgan – und verlässt das Interview

Zudem verrät sie, dass sie Boris im Gefängnis besuchen wolle - mit Sohn Amadeus. "Ich bin noch immer seine Ehefrau, wir sind weiterhin verheiratet." Aktuell wolle sie auch keine Scheidung: "Das ist nicht die richtige Zeit".

Auch Angela Ermakova, die mit Boris Becker die gemeinsame Tochter Anna hat, hat sich zur Haftstrafe Beckers geäußert. Sie sei "schockiert" und "traurig". "Ich fühle Mitleid. Ich denke, wie kann ich helfen", sagte Ermakova im Bild-TV-Interview am Sonntag. Sie wünsche Becker Kraft, damit er die größte Herausforderung seines Lebens bewältigen könne. "Um wie ein Fels zu stehen, der darauf wartet, dass der Sturm vorüberzieht und die Sonne durch die Wolken bricht. Um als stärkerer Mann wieder aufzustehen." (lhel)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.