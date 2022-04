Gott+? Junge Katholiken fordern neuen Namen für Gott

Düsseldorf. Sie wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht verbreitete Vorstellung des Schöpfers als alter, weißer Mann mit Rauschebart: Eine christliche Jugendorganisation will Gott umbenennen. Die Katholische junge Gemeinde (KjG) hat auf ihrer Bundesversammlung in Düsseldorf mit Mehrheit beschlossen, Gott in ihren Dokumenten und Veröffentlichungen künftig mit einem Pluszeichen zu versehen. „Gott+“ also.

Damit wolle man der „Vielzahl von Gottesbildern“ Rechnung tragen, so die KjG. In dem Beschluss wird die neue Schreibweise bereits umgesetzt, darin heißt es: „Einseitig männlich-patriarchale, weiße Gottes+bilder erschweren Menschen den Zugang zu Gott+, die sich selbst in diesen Vorstellungen nicht als Ebenbild Gottes+ erkennen können.“

Unklar ist noch, wie „Gott+“ ausgesprochen werden soll – neben „Gott plus“ sei auch eine kurze Sprechpause nach „Gott“ denkbar.

Gott mit Gendersternchen?

Um ihr Anliegen auszudrücken, möchte die Katholische junge Gemeinde etwa von „der*die Gott+“ sprechen. Die KjG hatte auf ihrer Versammlung auch darüber diskutiert, Gott mit Gendersternchen zu schreiben. Man habe sich aber dagegen und für das Plus entschieden, sagte die KjG-Bundesleiterin Julia Niedermayer gegenüber dem Domradio. Lesen Sie hier: Christlicher Ursprung und Tradition: Darum feiern wir Ostern

Alt, weiß, bärtig: So wird Gott häufig dargestellt.

Foto: istock

Es gehe nämlich nicht „ausschließlich um Geschlechtlichkeit“, so Niedermayer. Man habe darüber diskutiert, „ob wir mit einem Sternchen queere Menschen vielleicht auch in eine Diskussion hineinheben, die sie gar nicht führen möchten“.

In der katholischen Kirche gibt es mehrere große Jugendverbände. Die KjG gilt als politisch eher links und spricht in ihren Pressemitteilungen beispielsweise von Katholik*innen. Sie vertritt nach eigenen Angaben etwa 80.000 Mitglieder im Alter von etwa 9 bis 25 Jahren.