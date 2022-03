ESC 2022: Sängerin Vladana tritt für Montenegro an

Berlin. Der 66. Eurovision Song Contest (ESC) fällt in eine Zeit, in der am östlichen Rand von Europa ein Krieg läuft. Das beeinflusst auch den Wettbewerb: Aus Solidarität mit der Ukraine schlossen die Organisierenden Russland aus dem ESC 2022 aus. Der russische Act darf bei den Shows im italienischen Turin nicht mehr teilnehmen.

Dennoch darf sich das Publikum auf den Unterhaltungsteil freuen: Zumindest für Montenegro tritt mit der Sängerin Vladana in diesem Jahr ein echtes Multitalent an. Die 35-Jährige hat nicht nur eine Ausbildung in Musiktheorie und Oper und spielt Klavier und Gitarre, sondern auch einen journalistischen Abschluss. In Turin wird sie die Folkrock-Ballade "Breathe" performen. Das Video dazu feierte am 4. März Premiere.

ESC-Vorentscheid: Malik Harris tritt für Deutschland an

ESC 2022: Sängerin Vladana in Montenegro ein Star

In ihrem Heimatland Montenegro hat sich Vladana Vučinić über Jahre eine Karriere aufgebaut. Dabei sang die im montenegrinischen Podgorica geborene Vučinić zunächst in ihrer Erstsprache: 2003 erlangte sie durch eine TV-Karaoke-Show Bekanntheit, im selben Jahr trat sie mit ihrer ersten Single bei einem Festival auf. Seit 2010 singt Vladana auch auf Englisch, ihr größter Hit "Sinner City" ist bis heute der erste Song einer montenegrinischen Sängerin, der regelmäßig auf MTV Adria lief.

Vladanas ESC-Bemühungen sind übrigens nicht neu: Bereits 2005 und 2006 nahm sie an der Vorauswahl zum gemeinsamen Vorentscheid Serbien-Montenegros teil, geklappt hat es bisher aber noch nie mit der ESC-Teilnahme.

ESC-Kandidatin Vladana.

Foto: Instagram / vladanavucinic

ESC: Montenegro war bisher wenig erfolgreich

Für das Balkan-Land Montenegro selbst bedeutet Vladanas Wettbewerbsbeitrag das Ende einer zweijährigen Pause. Seit seiner Unabhängigkeit von Serbien im Jahr 2006 lieferte Montenegro beim ESC allerdings ohnehin eher mäßig ab. Nur zweimal schafften es die Teilnahme-Acts des Landes überhaupt ins ESC-Finale.

Vladana könnte in diesem Jahr also nicht nur die Pause beenden, sondern auch die langjährige Mittelmäßigkeit des montenegrinischen ESC-Erfolgs. Zumindest auf YouTube prophezeien Kommentierende dem "besten montenegrinischen Beitrag aller Zeiten" große Erfolge.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.