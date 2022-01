Corona-Regeln: Ab wann gelten die neuen Maßnahmen nach dem Gipfel?

Die vierte Corona-Welle sorgt in Deutschland für hohe Infektionszahlen. Die Regierung setzt auf eine Impfkampagne. Geboosterte sollen so testfrei sein.

Berlin. Nach, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sie nannte, „intensiven Beratungen“, haben sich Bund und Länder bei ihrem Corona-Gipfel auf neue Regeln im Kampf gegen die Pandemie geeinigt. Diese wurden am Freitag angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante beschlossen.

Da diese deutlich ansteckender als bisherige Corona-Varianten sei, habe man sich laut Scholz auf die bundesweite Einführung der 2G-plus-Regel in Restaurants geeinigt. Veränderungen bei den Kontaktbeschränkungen gab es dagegen nicht. Eine Übersicht mit allen neuen Corona-Regeln finden Sie hier.

Neue Corona-Regeln: Ab wann gelten die Maßnahmen?

"Das alles sind weitreichende Regeln. Sie werden dazu beitragen, dass wir uns besser durch diese Situation bewegen können", so Scholz. Doch während der Pressekonferenz blieb eine Frage lange offen: Ab wann gelten die neuen Maßnahmen?

Eindeutig lässt sich diese Frage nicht beantworten. Denn da die Kompetenz für entsprechende Maßnahmen bei den Ländern liegt, müssen diese sie auch umsetzen. Dafür sind in den Bundesländern entsprechende Kabinettsbeschlüsse nötig. Wann diese gefasst werden, ist noch nicht klar und kann sich von Land zu Land unterscheiden. In einer Beschlussvorlage vor dem Gipfel wurde laut "tagesschau" der 15. Januar als Datum für die Umsetzung der neuen Regeln vorgeschlagen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kündigte jedoch noch am Freitag an, die 2G-plus-Regel in Restaurants, Kneipen und Cafés erst ab dem 23. Januar landesweit einführen zu wollen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte, den Bund-Länder-Beschluss zur 2G-plus-Regel in der Gastronomie in seinem Bundesland nicht umsetzen zu wollen. Für Bayern kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, noch prüfen zu wollen, ob man die Maßnahme entsprechend umsetze. (fmg)