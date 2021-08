Trotz Corona-Impfung - Ehepaar stirbt an Covid-19

Sie waren vollständig geimpft - trotzdem sind eine schottische Frau und ihr Partner offenbar an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Impfdurchbrüche Trotz Impfschutz: Schottisches Ehepaar stirbt an Covid-19

Auchtermuchty. Medienberichten zufolge ist in Schottland ein doppelt Ehepaar an Corona gestorben. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hätten beide Ehepartner an schweren Vorerkrankungen gelitten.

Bei der 71-jährigen May Cropley sei Gebärmutterhalskrebs und eine Autoimmunerkrankung namens Good-Syndrom diagnostiziert worden. Ihr Mann, der 73-jährige John Cropley, soll an einer Vaskulitis gelitten haben - einer Entzündung der Blutgefäße, die offenbar seine Lunge betraf. Lesen Sie dazu: Corona bei gestörtem Immunsystem - so leiden Betroffene

Corona: Ehefrau verweigert Behandlung nach Tod ihres Mannes

Der Zeitung zufolge habe sich das seit 50 Jahren verheiratete Paar vor etwa einem Monat infiziert. Und das, obwohl sich die beiden während der Pandemie über 18 Monate hinweg von der Außenwelt abgeschirmt hätten. Auch interessant: Kochsalz statt Biontech: Tausende müssen zur Nachimpfung

Im Krankenhaus sei John Cropley vor den Augen seiner Frau gestorben. Daraufhin habe sie eine weitere Behandlung verweigert. May Cropley sei weniger als zwölf Stunden später verstorben. Das Paar sei vergangenen Donnerstag gemeinsam beerdigt worden. (day)