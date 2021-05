Vietnam: Neue hochansteckende Variante des Coronavirus entdeckt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die in Indien entdeckte Covid-19-Mutation B.1.617 als "besorgniserregend" ein. Die Auswirkungen einer Mutation variieren stark.

Hanoi. In Vietnam ist nach offiziellen Angaben der Regierung eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Wie Gesundheitsminister Nguyen Thanh Long am Samstag nach Berichten von staatlichen Medien mitgeteilt hat, soll sich um eine Kombination aus dem indischen und dem britischen Virusstamm handeln.

Die neue Variante soll hochansteckend sein und sich schnell über die Luft übertragen, so der Minister. Nach der Infektion steige die Virenlast im Rachen der Patienten sehr schnell an und verbreite sich dann wiederum äußerst stark in der Umgebung. Die Anzahl der infizierten Patienten ist nicht bekannt. "Das Gesundheitsministerium würde die neue Coronavirus-Variante auf der globalen Genomkarte bekannt geben", zitierte die Zeitung "VnExpress" in ihrer Online-Ausgabe den Minister.

Vietnam hatte die Corona-Lage lange Zeit unter Kontrolle, doch zuletzt stieg die Zahl der Infektionsfälle stark an. Seit Ende April haben sich fast 3600 Menschen infiziert, insgesamt wurden in dem Land mit 97 Millionen Einwohnern bislang gut 6700 Infektionen und 47 Todesfälle registriert. Etwa eine Million Menschen sind geimpft. Auch Vietnams Nachbarländer Thailand und Kambodscha haben mit steigenden Fallzahlen zu kämpfen. (küp/dpa/AFP)