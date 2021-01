Russland: Festnahmen bei Nwalny-Protesten gegen Putin

Seit seiner Rückkehr nach Russland sitzt Alexej Nawalny in Haft. Seine Anhänger haben in über 90 Städten zu Protesten aufgerufen.

Moskau/Berlin. In Russland geht die Polizei hart gegen Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny vor. Noch vor dem Start einer Demonstration gegen Präsident Wladimir Putin nahmen die Sicherheitskräfte in Moskau mehrere Menschen fest.

Die Polizei war mit einem riesigen Aufgebot im Stadtzentrum. Auch die auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierte Sonderpolizei OMON hatte Stellung bezogen. Geplant war der Beginn der Kundgebung um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ). Unterstützer Nawalnys wollten sich an dem zentral gelegenen Ort treffen und von dort zum Kreml ziehen. Auch seine Frau Julia wollte an dem Protest teilnehmen.

Polizisten tragen am Puschkin-Platz in Moskau einen Nawalny-Unterstützer weg.

Foto: Uncredited/AP/dpa

Russland: Bürgerrechtsorganisation zählt über 300 Festnahmen von Nawalny-Anhängern

Anhänger des Kremlkritikers hatten für diesen Samstag in mehr als 90 russischen Städten zu Protesten aufgerufen. Am frühen Samstagnachmittag Moskauer Zeit zählte die Bürgerrechtsorganisation OWD landesweit bereits 329 Festnahmen. In vielen Städten etwa im äußersten Osten Russlands hatten die Proteste wegen der Zeitverschiebung bereits mehrere Stunden früher begonnen als in der Hauptstadt.

In den vergangenen Tagen waren bereits zahlreiche Mitstreiter des Oppositionspolitikers festgenommen worden. Die russischen Behörden drohen mit hohen Strafen für die Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen am Samstag. Vielerorts griff die Polizei aber auch nicht ein, sondern ließ die Menschen marschieren, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Kremlkritiker Alexej Nawalny in einer Moskauer Polizeistation.

Foto: --/Navalny Life/AP/dpa

Nawalny war kurz nach seiner Rückkehr nach Russland inhaftiert worden

Nawalny war vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden war. In Berlin war der 44-Jährige nach einem Giftanschlag mit einer Substanz aus der Nowitschok-Gruppe im August behandelt worden, für den der Oppositionelle den Kreml verantwortlich macht. Putin und der Inlandsgeheimdienst FSB weisen das zurück.

Am Montag verhängte ein russisches Gericht in einem umstritten Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Nawalny soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von dem Giftanschlag erholte. Der 44-Jährige und sein Team sehen das Vorgehen der Justiz politisch motiviert.

Nawalnys Team hatte Anfang der Woche unter dem Titel „Ein Palast für Putin“ ein Enthüllungsvideo veröffentlicht, das beweisen soll, dass der Präsident sich aus Schmiergeldern ein „Zarenreich“ am Schwarzen Meer bauen ließ. Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe in dem mehr als 67 Millionen Mal angeklickten Film als „Lüge“. (AFP/dpa/fmg)